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Etiyopyalı hastanın midesinden 120 adet çivi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Etiyopyalı hastanın midesinden 120 adet çivi çıktı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da zihinsel engelli olduğu belirtilen bir hastanın midesinden 120 adet çivi çıkarıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, başkent Addis Ababa’daki St. Peter Hastanesi doktorları, rahatsızlanan 33 yaşındaki bir hastanın midesinde yabancı cisimler olduğunu belirledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonucu hastanın midesinden 120 çivi, üç iğne, iki kürdan ve iki kırık cam bardak çıkarıldı.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen kişinin hastaneye geldiğinde karnında ağrı hissettiği ve şişkinlik olduğu aktarıldı.

Cerrah Dr. Dawit Teare, operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

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Çivi Etiyopya hasta mide

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