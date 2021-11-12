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Etiyopyalı isyancılardan Türk vatandaşlarına tehdit

12.11.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) hükümete paralı asker veya teknik uzman olarak destek veren yabancıları öldürmekle tehdit etti.

TPLF bu yabancılar arasında Türk vatandaşlarının da olabileceğini öne sürdü.Etiyopya'da yaklaşık bir yıldır orduyla savaşan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) hükümete paralı asker ya da teknik uzman olarak destek veren yabancıları hedef alacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, TPLF sözcüsü Getatchew Reda söz konusu yabancıların Türkiye, Çin, İsrail ya da Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden olabileceğini belirtti. Ancak iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt sunmayan sözcü, başka bir detay da vermedi.

TPLF sözcüsü Reuters'a uydu telefonu üzerinden yaptığı açıklamada, "Hangi ülkeden oldukları umurumuzda değil. Onları avlayacağız. Paralı asker gibi muamele görecekler" dedi.

Etiyopya'da savaşan tarafların paralı asker kullandığına dair haberlerin şu ana kadar bağımsız kaynaklarca teyit edilmediğini belirten Reuters, hükümet sözcüsü Legesse Tulu'nun da TPLF'nin açıklamasıyla ilgili yorum yapmadığını bildirdi.

Etiyopya'nın kuzey bölgelerinden Tigray'daki isyancı güçlerle ordu arasındaki savaştaşu ana dek binlerce insan hayatını kaybederken 2 milyonu aşkın kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Taraflar arasındaki çatışmalar, isyancı güçler ve müttefiklerinin bu ay başında yeni topraklar ele geçirmesi ve başkent Addis Ababa'ya yöneleceğini duyurmasının ardından şiddetlenmişti.

Türkiye-Etiyopya arasındaki askeri işbirliği

Türkiye ve Etiyopya geçen Ağustos ayında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in resmi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle bir dizi askeri anlaşma imzalamıştı. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Etiyopyalı mevkidaşı Askeri Mali İş Birliği Anlaşması, Askeri Çerçeve Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne imza atmıştı.

Reuters geçen ayki haberinde Etiyopya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alma talebinde bulunduğunu iddia etmişti.

DW,rtr/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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