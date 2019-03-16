Etiyopyalı mezunlar 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi

UDEF heyetinden Veysel Başar, konuşmasında, kardeşlik mesajı vererek, "Dünyayı daha yaşanabilir kılmak, barış ve huzurun egemen olduğu bir dünyaya ulaşmak için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizler köprü görevi görüyoruz. Türkiye'de Etiyopya'yı, Etiyopya'da ikinci vatanımız olan Türkiye'yi anlatıyoruz." diyen Muhammed, ülkelerinde Türk kuruluşları ve iş adamlarıyla birlikte hareket etmeye çalıştıklarını belirtti.

Etiyopyalı mezunları tek çatı altında toplayan Türkiye Mezunları Kalkınma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fennan Muhammed, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkelerine dönen mezunların iki ülkeye de büyük katkı sağladığını belirtti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu buluşmaya, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye'den mezun olarak ülkelerine dönen onlarca Etiyopyalı, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

UDEF heyetinden Mehmet Çelik de Türkiye'de okuyan diğer milletlerden gençlerin Türk toplumunun düşünce gücüne büyük katkıda bulunduğunu ve yabancı öğrencilerden çok şey öğrendiklerini anlattı.

Çelik, öğrencilerin sahip oldukları farklı kültür ve birikimin Türk toplumunun muhayyilesine tazelik kazandırdığını kaydetti.

Buluşma, herkesin düşüncelerini paylaştığı forumla son buldu.

- 51 ülkeden 91 şehirde kültür şöleni

2004'ten bu yana Türkiye'ye okumak için gelen uluslararası öğrencilere rehberlik, konaklama ve eğitim alanlarında yol gösteren UDEF, Malezya'dan Ekvador'a, İngiltere'den Güney Afrika'ya varıncaya kadar dünyanın her bir köşesine gönül köprüleri kuruyor.

"Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 51 ülke 91 şehri kapsayan etkinlik, uluslararası öğrencileri kültürel etkinliklerde buluşturuyor.

