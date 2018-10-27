Etiyopyalı Müslümanlardan faizsiz bankacılık çağrısı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da, ülkedeki faizsiz bankacılık sistemine olan ihtiyacı duyurmak ve karşılaşılan yasal zorlukları tartışmak için ilk kez faizsiz finans zirvesi düzenlendi.

Başkent Addis Ababa’da gerçekleştirilen 1. Etiyopya Faizsiz Finans Zirvesi’nde ülkedeki faizsiz bankacılık ve finans sistemi talebinin önündeki engellerin kaldırılması için hükümete çağrı yapıldı.

Addis Ababa Ticaret Odası ortaklığında zirveyi düzenleyen ExploreMore Finans ve Yönetim Enstitüsü Direktörü Ahbabu Abdelle Yasin, AA muhabirine, ülkede faizsiz bankacılık için büyük bir talep olmasına rağmen halen bu talebe karşılık verilemediğini söyledi.

Yasin, “Kısıtlayıcı politikalar ve zayıf yasal çerçeve, ülkede faizsiz bankacılığın gelişmesini engelliyor.” diyerek, ülkedeki finansal sistemin kapsayıcı olması gerektiğini, aşırı korumacılık nedeniyle ülkenin çok şey kaybettiğini belirtti.

İslami bankacılığın sadece Müslümanlara özgü olduğuna dair yanlış bir algı bulunduğuna işaret eden Yasin, diğer dinlerden insanların da böyle bir bankacılığı kullandığını ve bu yüzden sistemin başka ülkelerde Katılım Bankacılığı gibi isimlerle anıldığını dile getirdi.