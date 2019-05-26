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Etiyopyalı ve Somalili ailelere Türkiye'den yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ile Deniz Feneri Derneğince yürütülen "Halk İftarı" programları kapsamında, Etiyopya'da savaş mağduru Etiyopya ve Somalili ailelere yönelik etkinlik düzenlendi - Platform Başkanı Osman Gerem: - "Buradaki yoksulluk anlatılamayacak durumda. Yaşanan dramları kendi gözlerimizle görüp bir kez daha şahit olduk. Bir kez daha acil yardım yapılması için çağrıda bulunuyoruz"

ADDİS ABABA (AA) - Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ile Deniz Feneri Derneğince yürütülen "Halk İftarı" programları kapsamında, Etiyopya'da savaş mağduru Etiyopyalı ve Somalili ailelere yönelik etkinlik yapıldı.

Etiyopya'nın sınıra yakın Somali Bölgesi olarak adlandırılan Dhandhama kentinin kırsal alanlarında yaşayan savaş mağduru ailelere yağ, pirinç ve undan oluşan gıda yardımı gerçekleştirildi. Ailelere, Türkiye'deki hayırseverlerden temin edilen adak kurbanların etleri dağıtıldı.

Ailelerin kaldığı alanda kurulan kazanlarda pişirilen kurbanların etlerinden yapılan yemeklerle oruç açıldı. Ailelere bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler dağıtan platform üyeleri, çocuklarla oyunlar oynadı.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal bölgelerde çok zor şartlarda yaşayan savaş mağduru Etiyopyalı ve Somalili aileleri iftarda bir araya getirdiklerini söyledi.

Etiyopya'nın çoğu bölgesinde mağduriyet yaşandığını, bundan en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini belirten Gerem, bölgedeki savaş nedeniyle ailelerin yoksulluğunun kat kat arttığını ifade etti.

Ramazan programı kapsamında Etiyopya'nın birçok bölgesini ziyaret etme şansı bulduklarını anlatan Gerem, şöyle devam etti:

"Burada Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle adak kurbanları keserek 100 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdik. Bunun yanında yetimhaneleri ziyaret ederek bayram harçlığı dağıttık. Bugün de Dhandhama kentinde savaş mağduru aileleri iftarda buluşturduk. İftar öncesi kendilerine gıda yardımı ve bayram harçlıklarını dağıttık. Bunun yanında kestiğimiz adak kurbanlarının dağıtımını yaptık. Burası savaş mağduru ailelerin yaşadığı Etiyopya'nın yoksul bölgesi. Buraya mutlak surette yardım edilmesi gerekmekte. Buradaki yoksulluk, anlatılamayacak durumda. Yaşanan dramları kendi gözlerimizle görüp bir kez daha şahit olduk. Bir kez daha acil yardım yapılması için çağrıda bulunuyoruz."

Programa katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de bölgede yaşanan drama dikkati çekerek "Somali bölgesi buranın en mağdur kesimi. Türkiye'de başta Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ile Deniz Feneri Derneği imkanları kapsamında buraya yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Burada bir kez daha anladık ki Türkiye olarak daha çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye'den yardım bekleyen çok sayıda insan bulunuyor. Mazlum insanların umudu, Türkiye'dir. Biz de ona göre çalışmalar yürütmekteyiz." diye konuştu.

Dört yetim torununa bakan 70 yaşındaki Hasenet Abdullah Ahmet, çok zor durumda yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek yardımlarından dolayı Türk hayırseverlere teşekkür etti.

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Etiyopya gıda yardımı Platform Başkanı Osman Gerem Somali Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu

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