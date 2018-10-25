Etiyopya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde oldu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, kabinenin yarısını kadın isimlere teslim etmesinin ardından tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı görevini de bir kadın üstlendi.

Etiyopya Federal Meclisi ve Halkların Temsilcileri Meclisi başkent Addis Ababa’da düzenlediği ortak oturumda 5 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mulatu Teshome’nin istifasını kabul ederek yerine oy birliğiyle tecrübeli diplomat Sahle-Work Zewde'yi getirdi.

Haziran ayından bu yana Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Afrika Birliği Özel Temcilciliği görevini yürüten Zewde, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Ülkesini daha önce Senegal, Cibuti ve Fransa 'da büyükelçi olarak temsil eden Zewde, Birleşmiş Milletler’de (BM) de yıllarca farklı pozisyonlarda görev yaptı.

Başbakan Abiy Ahmed, yaklaşık bir hafta önce açıkladığı yeni bakanlar kurulunda da koltukların yarısını kadın isimlere emanet etmişti.

Etiyopya'da sembolik öneme sahip olan cumhurbaşkanı her 6 yılda bir meclis tarafından seçiliyor.

Teshome, Ekim 2013'te, Türkiye'de büyükelçilik görevini sürdürürken oy birliğiyle Etiyopya Cumhurbaşkanı seçilmişti. Teshome'nin görev süresinin dolmasına bir yıl kalmıştı.

