Etiyopya'nın ONLF ile anlaşma imzalaması

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya hükümeti ile Ogaden Ulusal Kurtuluş Hareketi (ONLF) arasında yapılan barış anlaşmasının ardından Eritre'de bulunan ONLF üyeleri, 24 yıl sonra silahlarını bırakarak Somali eyaletine döndü.

Eritre'den Etiyopya'nın Somali eyaletine bağlı Jijjiga kentine silahsız dönen ONLF üyeleri, üst düzey yetkililer ve halk tarafından karşılandı.

Etiyopya hükümeti, ülkenin doğal gaz zengini Somali eyaletinde faaliyet yürüten Ogaden Ulusal Kurtuluş Hareketi (ONLF) ile 22 Ekim'de Eritre'nin başkenti Asmara'da barış anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya göre ONLF üyeleri silahları bırakarak ülkeye dönecek, barışçıl bir siyasi mücadele yürütecek ve müzakerelerin daha ileriye taşınması için ortak bir komisyon kurulacak.

Etiyopya kabinesi, haziran ayında, ülkede uzun yıllardır terör örgütü olarak kabul edilen ONLF'yi terör listesinden çıkarma kararı almıştı.

Bunun üzerine 1994'den beri Eritre'yi üs olarak kullanan ONLF üyeleri, ülkelerine dönmeye başlamıştı.

Ayrılıkçı ONLF, 1980'li yılların başından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Eyaletin Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen doğal gazın, Çinli şirket POLY-GCL tarafından inşa edilecek boru hattıyla Cibuti’ye taşınması ve LNG olarak Çin'e ihraç edilmesi planlanıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında ülkenin Somali eyaletinde yükselen tansiyon sebebiyle yıllardır bölgedeki doğal gaz yatakları işletilemiyordu.

