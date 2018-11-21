HABER

Etiyopya'nın ONLF ile anlaşma imzalaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

24 yıldır Eritre'de bulunan ONLF üyeleri, Etiyopya hükümeti ile yaptığı barış anlaşmasından sonra silahlarını bırakarak ülkeye döndü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya hükümeti ile Ogaden Ulusal Kurtuluş Hareketi (ONLF) arasında yapılan barış anlaşmasının ardından Eritre'de bulunan ONLF üyeleri, 24 yıl sonra silahlarını bırakarak Somali eyaletine döndü.

Eritre'den Etiyopya'nın Somali eyaletine bağlı Jijjiga kentine silahsız dönen ONLF üyeleri, üst düzey yetkililer ve halk tarafından karşılandı.

Etiyopya hükümeti, ülkenin doğal gaz zengini Somali eyaletinde faaliyet yürüten Ogaden Ulusal Kurtuluş Hareketi (ONLF) ile 22 Ekim'de Eritre'nin başkenti Asmara'da barış anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya göre ONLF üyeleri silahları bırakarak ülkeye dönecek, barışçıl bir siyasi mücadele yürütecek ve müzakerelerin daha ileriye taşınması için ortak bir komisyon kurulacak.

Etiyopya kabinesi, haziran ayında, ülkede uzun yıllardır terör örgütü olarak kabul edilen ONLF'yi terör listesinden çıkarma kararı almıştı.

Bunun üzerine 1994'den beri Eritre'yi üs olarak kullanan ONLF üyeleri, ülkelerine dönmeye başlamıştı.

Ayrılıkçı ONLF, 1980'li yılların başından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Eyaletin Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen doğal gazın, Çinli şirket POLY-GCL tarafından inşa edilecek boru hattıyla Cibuti’ye taşınması ve LNG olarak Çin'e ihraç edilmesi planlanıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında ülkenin Somali eyaletinde yükselen tansiyon sebebiyle yıllardır bölgedeki doğal gaz yatakları işletilemiyordu.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Edirne Belediye Başkanı, bütçeyi yanlış yazanı görevden aldıEdirne Belediye Başkanı, bütçeyi yanlış yazanı görevden aldı
Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliğiDiyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya ONLF Somali eyaleti

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen dekan istifa etti

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.