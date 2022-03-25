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Etiyopya'nın Tigray savaşı: Hükümet, insani atelkes ilan etti

25.03.2022 04:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkedeki iç savaş milyonlarca insanı gıda yardımına muhtaç hale getirdi. Ancak savaş sebebiyle aylardır gıda yardımı yapılamamıştı.

Etiyopya'nın Tigray savaşı: Hükümet, insani atelkes ilan etti

Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde bulunan silahlı güçlere karşı 16 aydır süren çatışmalarda "insani ateşkes" ilan etti.

Kasım 2020'de başlayan iç savaş, beş milyondan fazla kişiyi gıda yardımına muhtaç hale getirdi. Ancak çatışmalar sebebiyle geçen Aralık ayından bu yana gıda yardımı bölgeye ulaşamıyordu.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield'in Etiyopya'ya yaptığı ziyaret sonrası, hükümetten insani ateşkes açıklaması geldi.

Tigray'deki silahlı güçler henüz hükümetin bu adımıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Tigray doğumlu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da bölgedeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi ve Etiyopya hükümetini insani yardımların geçişini engellemekle suçladı.

Etiyopya da, Tigray Halkın Özgürleşme Cephesi (TPLF) isimli silahlı grubu, bölgede yardıma muhtaç insanlara yardımların ulaşmasını engellemekle suçladı.

Bölgedeki insanların açlıktan ve tıbbi malzemelere erişimi olmadığı için öldüğüne dair haberler geliyordu.

Ocak ayında Dünya Gıda Programı, Tigray'de yaşayanların yüzde 40'ının "çok ciddi şekilde gıda sıkıntısı yaşadığını" açıklamıştı. Hamile veya yeni doğum yapmış kadınların yarısının yeterli beslenemediğini duyurmuştu.

Perşembe günü yapılan açıklamada, hükümet, ateşkesin "süresiz" olarak uygulanacağını ve hemen yürürlüğe gireceğini duyurdu. "Bu adımın karşılık bulması halinde kuzeyde yaşayan insanların hayatını geliştireceğini" de açıklamaya ekledi.

Etiyopya hükümeti, Tigray'deki silahlı güçlere "saldırılarına son verme ve komşu bölgelerde ele geçirdikleri alanlardan çekilme" çağrısı yaptı.

Çatışmalar, Kasım 2020'de federal yetkililer ve Tigray'i yöneten TPLF arasında aylar süren gerilimin ardından başlamış; birkaç hafta sonra Başbakan Abiy Ahmed bölgenin başkenti Mekelle'nin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine TPLF yeniden saldırıya geçmiş ve Tigray'in kontrolünü büyük oranda ele geçirmişti. Çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

Türk Dışişleri Bakanlığı: Bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz

Etiyopya'da ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili Türkiye'den de bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz. İnsani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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