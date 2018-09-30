Etiyopya’nın ünlü festivali bu yıl olaysız geçti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da Oromo etnik grubuna mensup halkın her yıl kutladığı ve geçen son iki yılda gösteri ve izdihamların damga vurduğu “Irreecha Festivali” bu yıl olaysız geçti.

Başkent Addis Ababa’ya 50 kilometre mesafedeki Bishoftu şehrinde düzenlenen ve “Irreecha” olarak adlandırılan şükran bayramı etkinliklerine milyonlarca Etiyopyalı katıldı.

Yerel kıyafetleriyle etkinlik alanlarına akın eden Oromolar, bu yıl festivali neşe içinde ve danslarla kutladı.

2016 yılındaki izdihama tanık olan Addisu Daba, AA muhabirine, “Oromo halkının şu anda hakkı korunuyor ve halk bir umut ışığı görüyor. Başbakan Abiy Ahmed’in gelişi onlarca yıl süren baskıya son verecek gibi gözüküyor.” dedi.

Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromoların düzenlediği festival aynı zamanda her yıl muhalif gösteriler için de zemin teşkil ediyordu.

Eski Başbakan Hailemariam Desalegn’in istifası sonrası nisan ayında görevine başlayan Oromo kökenli Abiy Ahmed’in başbakan olmasıyla Oromo halkının yıllardır sürdüğü hükümet karşıtı gösteriler de son bulmuştu.

2016 yılında hükümet karşıtı slogan atan kalabalığa polisin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş açarak karşılık vermesi izdihama yol açmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yılki festivale de protestolar damgasını vurmuştu.

