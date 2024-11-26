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'Etki Ajanlığı' yasa tasarısı geri mi geliyor? AK Partili Özlem Zengin canlı yayında duyurdu! "DEM hariç tüm partiler 'hayır' demedi"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.11.2024 19:17
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"Etki Ajanlığı" olarak bilinen yasa tasarısı, tartışmaların ardından geri çekilmişti. Konu siyasilerin gündemindeki yerini korurken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Geçen hafta 'Etki Ajanlığı' yasa tasarısına dair TBMM'de tüm partilerin grup başkanvekillerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini belirten Zengin, DEM Parti dışındaki partilerin yasanın gerekliliğine 'hayır' demediğini söyledi.

'Etki Ajanlığı' yasa tasarısı geri mi geliyor? AK Partili Özlem Zengin canlı yayında duyurdu! "DEM hariç tüm partiler 'hayır' demedi"

Siyasilerin son zamanlardaki tartışma konularından biri 'Etki Ajanlığı' olarak bilinen yasa tasarısı oldu. Tartışmaların odağındaki yasa tasarısı daha sonra AK Parti tarafından geri çekildi.

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DEM PARTİ DIŞINDAKİ PARTİLER ONAY VERMİŞ

Konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zengin, geçtiğimiz hafta içerisinde TBMM'de tüm partilerin grup başkanvekillerinin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını ve DEM Parti dışındaki diğer partilerin yasanın gerekliliğine onay verdiğini belirtti.

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"DÜNYADA BENZER UYGULAMALARI OLAN ÜLKELER VAR"

Konu özelinde CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıt veren Zengin, "Etki ajanlığı konudan uzaklaştıran bir isimlendirme. Dünyada benzer uygulamaları olan ülkeler var. Mesela; Almanya. Casusluk suçunun işlenme halleri sıralanmış mevcut kanunda. Sadece belge paylaşmak değil farklı tipler ortaya çıktı" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Zengin açıklamasının devamında, "Diğer partilerle kürsü arkasında sohbetlerimiz olur. Geçen hafta somut toplantı yaptık. Eğer devletimizin böyle kanuna ihtiyacı varsa hayır demedi DEM Parti hariç katılan partiler. Buradaki mesele yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, farklı suç tanımları beliriyor. Suçun nitelikli hali tanımlanmış oluyor. Yapılması gereken kamuoyunun anlayabileceği daha sarih anlaşılması için toplantı yaptık. Türkiye'nin geleceği için önemli" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: BİR YAZMIŞ AK PARTİ GRUBU HERKES AJAN

Bahsi geçen yasa teklifinin geri çekilmesinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Özel yaptığı açıklamada, "Bir yazmış AK Parti grubu, herkes ajan. Gazeteci ajan, televizyoncu ajan, öğrenci ajan, siyasetçi ajan, her muhalif ajan. Geçen hafta mücadele verildi. 'Etki ajanlığı' yasası geri çekildi. MİT'in veya devletin güvenlik güçlerinin istediği öğrenciyi, öğretmeni, öğretim görevlisini, siyasetçiyi, gazeteci tehdit etmeyen, kısıtlamayan, 'ajan' demeyecek sadece bu durumu tanımlayacak maddeyi yazacak akıl, beceri, erdem, lügat bu ülkenin bürokrasisinde var. Yazsınlar, alın getirin. Oturmaya, konuşmaya, düzeltmeye, en uygun hale getirmeye biz varız. Ama sakın ha sakın geçen haftakine benzer bir metnin orasını burasını değiştirip aynı niyetle gelmeyin; kırmızı alarm kalkmadı, sadece sarıya çevirdik. Gerektiğinde yeniden ilan ederiz" demişti.

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Özlem Zengin ajan ak parti tbmm yasa
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