"Etki" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Suriyeli sanatçılar Abd Allatif Aljeemo ile Khayyam Zedan'ın hazırladığı "Etki" adlı sergi açıldı.

Bağımsız Sanat Vakfı'ndaki açılışta AA muhabirine açıklama yapan Ressam Abd Allatif Aljeemo, sergide 6 eserinin olduğunu belirterek, şimdiye kadar 3 kişisel olmak üzere çok sayıda karma sergi yaptığını söyledi.

Aljeemo, soyut çalışmalar üzerinde yoğunlaştığına işaret ederek, "Eserlerimi, yaşadıklarımı anlatmak için yapıyorum. Çalışmalarımda insani değer ve imha temaları ön planda yer alıyor. Olayların insan üzerinde bıraktığı etkileri renklerle anlatmaya çalışıyorum." dedi.

Sergide eseri bulunan Ressam Khayyam Zedan da 9 eserinin sergide yer aldığını ifade ederek, "Türkiye’deki üçüncü sergim. Contemporary İstanbul’da da bir eserim sergilenmişti." diye konuştu.

Zedan, eserlerinde yaşadıklarını protesto etmeye çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ne kadar soyut olsalar da çalışmalarımda mekan ve insanları görebilirsiniz. İnsanların yarım kaldığını, acılara maruz kaldığını fark edebilirsiniz.