"Etki" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Suriyeli sanatçılar Abd Allatif Aljeemo ile Khayyam Zedan'ın hazırladığı "Etki" adlı sergi açıldı.
Bağımsız Sanat Vakfı'ndaki açılışta AA muhabirine açıklama yapan Ressam Abd Allatif Aljeemo, sergide 6 eserinin olduğunu belirterek, şimdiye kadar 3 kişisel olmak üzere çok sayıda karma sergi yaptığını söyledi.
Aljeemo, soyut çalışmalar üzerinde yoğunlaştığına işaret ederek, "Eserlerimi, yaşadıklarımı anlatmak için yapıyorum. Çalışmalarımda insani değer ve imha temaları ön planda yer alıyor. Olayların insan üzerinde bıraktığı etkileri renklerle anlatmaya çalışıyorum." dedi.
Sergide eseri bulunan Ressam Khayyam Zedan da 9 eserinin sergide yer aldığını ifade ederek, "Türkiye’deki üçüncü sergim. Contemporary İstanbul’da da bir eserim sergilenmişti." diye konuştu.
Zedan, eserlerinde yaşadıklarını protesto etmeye çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Ne kadar soyut olsalar da çalışmalarımda mekan ve insanları görebilirsiniz. İnsanların yarım kaldığını, acılara maruz kaldığını fark edebilirsiniz.
Herkesin hayatında eksik bir şeyi vardır. Bu eksik olan evrensel bir şey olmak zorunda da değil. Herkesin farklılıkları üzerinde duruyorum."
Zedan ve Eljeemo ayrıca 20 Haziran'da 2 Türk sanatçının da katılacağı bir sergi açacaklarını belirtti.
Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve serginin küratörü Hülya Yazıcı ise 5-6 aydır Suriyeli sanatçıların eserlerini sergilemeye çalıştıklarını aktararak, dünya çapında kendilerini ispat etmiş çok sayıda mülteci sanatçı olduğunu ifade etti.
Yazıcı, her ay bir sergi yaptıklarını vurgulayarak, bu sezonun son sergisinde ise Iraklı Türkmen sanatçı Ahmet Şerif’in eserlerini sergileyeceklerinin bilgisini verdi.
Sergi, 6 Haziran'a kadar görülebilecek.
- Aljeemo ve Zedan kimdir
Cerablus'ta 1983'te dünyaya gelen, Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Aljeemo, 2009'da ilk kişisel sergisini açtı.
Suriye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de çeşitli karma sergi ve atölye çalışmalarına katılan Aljeemo, sanat eserlerinde çağdaş bir üslup ve teknik uyguluyor.
Plastik sanatlar alanında çalışmalar yapan Khayyam Zedan ise 2005 yılında Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 36 yaşındaki sanatçı, 2007'de de aynı üniversitenin resim bölümünde yüksek lisans programını tamamladı.
Sanatçı ayrıca 2016'dan bu yana Türkiye'de kolektif sergi ve atölye çalışmalarına katılıyor.
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