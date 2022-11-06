Etkileri hiç bilinmiyor! Kanserle mücadele ediyor, kabızlığı bitiriyor

Işgın otu, Erzurum ve Van bölgelerinde yetişen otlar arasında bulunmaktadır. Boyu 50 santimetreyi geçebilen bu ot doğal şifa kaynakları arasındadır. Faydaları saymakla bitmeyen ışgın otu çok sık bulunmamaktadır. Anadolu’da ise “yayla muzu” olarak da bilinen ışgın otunun faydalarını duyanlar şaşırmaktadır. Başta kanser olmak üzere pek çok rahatsızlığa iyi gelen bu sebze doğal ilaç olarak görülmektedir.
Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre ışgın, kanserli hücrelerin gelişmesini önleyebilir gibi gözüküyor. Sheffield Hallam Üniversitesi’nin çalışmasına göre, Işgın kırmızı sebzelerde yer alan polifenoller bakımından zengin bir sebze. Araştırmanın sorumlusu Sheffield Hallam Üniversitesi Biyomedikal Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Nikki Jordan-Mahy’in Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda "Araştırmalarımız sonucunda Işgının özellikle pişirildiğinde polifenol miktarı bakımından etkili hale geliyor. Bu bitkiden elde edilecek bir ilacın da kanserle mücadelede kullanılabileceğini düşünüyoruz" diyor.
Bu durumda ışgını yemeklerinize katıp, pişirerek tüketmek iyi bir fikir olabilir.
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre ışgın otu kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlatıyor. Atlanta Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan bir başka araştırmaya göreyse ışgın otunun içinde bulunan parietin isimli kırmızı pigmentler kanserli hücrelere enjekte edildi ve iki günde kanserli hücrelerin yaklaşık yarısı yok oldu. Bu da gelecekte bizi ışgın kullanılarak üretilen kanser ilaçlarının beklediği anlamına geliyor.
Taze olarak tüketilebilen gıdalardan biri olan ışgın, ekşiliği yönünden size kiviyi çağrıştırabilir. Ama yukarıda da okuduğunuz gibi pişirerek tüketmeye bakın siz. Işgını mutfağınızda şifa niyetine kullanmanın birçok yolu var. Mesela ışgınlı omlet hem güne sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlar hem de ışgının ekşisi tadı yumurtayla çok iyi gider.