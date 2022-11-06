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Etkileri hiç bilinmiyor! Kanserle mücadele ediyor, kabızlığı bitiriyor

06.11.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işgın veya ışkın etkilere bilinmeyen doğal şifa kaynakları arasında bulunuyor. Sağlık için çok önemli yeri bulunan ışgın otunun etkilerini duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Fazla tüketilmeyen ışgın otu astı, tansiyon, kanser, diyabet, cinsel sorunlar gibi saymakla bitmeyen birçok hastalığa şifa oluyor. Işgın otunun faydalarını ve kullanımını mutlaka öğrenmek gerekiyor.

Etkileri hiç bilinmiyor! Kanserle mücadele ediyor, kabızlığı bitiriyor

Işgın otu, Erzurum ve Van bölgelerinde yetişen otlar arasında bulunmaktadır. Boyu 50 santimetreyi geçebilen bu ot doğal şifa kaynakları arasındadır. Faydaları saymakla bitmeyen ışgın otu çok sık bulunmamaktadır. Anadolu’da ise “yayla muzu” olarak da bilinen ışgın otunun faydalarını duyanlar şaşırmaktadır. Başta kanser olmak üzere pek çok rahatsızlığa iyi gelen bu sebze doğal ilaç olarak görülmektedir.

IŞGIN OTU FAYDALARI

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  • Özellikle lösemi ve kanser ile mücadelede kullanılan ışgın, hücrelerin yenilenmesinde ve gelişmesinde büyük rol oynuyor.
  • İçeriğinde kimyasal maddeler barındırdığı için bir tür ilaç olarak kabul ediliyor ve ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
  • Mideyi rahatlatıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.
  • Şeker ve tansiyon hastalarının kullanması gereken ışgının bir de afrodizyak özelliği mevcut.
  • Kabıza, astıma, nefes darlığına, soğuk algınlığına, ishale, hemoroide ve ülsere de iyi geldiği biliniyor.

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  • Grip, ateşli hastalıklar, böbrek rahatsızlığı, yorgunluk, uykusuzluk, stres gibi birbirinden çok farkı rahatsızlıklara da iyi geliyor.
  • Özellikle kan şekerini düzene sokan ışgın, iştah açıyor ve kendinizi dinç hissetmenizi sağlıyor.
  • Hamilelik esnasında ışgın kabuklarının iç kısmını lekelenen bölgenize sürebilirsiniz.
  • Kolesterolü düşürüyor ve kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor.
  • Kırışıklıkları gideriyor ve cildi yeniliyor. Aynı zamanda anti ageing özelliği de bulunuyor.
  • Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve özellikle kış aylarında hastalıklardan koruyor.
  • C vitamini yönünden zengin olan ışgın, A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de bol miktarda içeriyor.

IŞGININ KANSER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre ışgın, kanserli hücrelerin gelişmesini önleyebilir gibi gözüküyor. Sheffield Hallam Üniversitesi’nin çalışmasına göre, Işgın kırmızı sebzelerde yer alan polifenoller bakımından zengin bir sebze. Araştırmanın sorumlusu Sheffield Hallam Üniversitesi Biyomedikal Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Nikki Jordan-Mahy’in Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda "Araştırmalarımız sonucunda Işgının özellikle pişirildiğinde polifenol miktarı bakımından etkili hale geliyor. Bu bitkiden elde edilecek bir ilacın da kanserle mücadelede kullanılabileceğini düşünüyoruz" diyor.

KANSER HÜCRELERİNİN GELİŞİMİNİ YAVAŞLATIYOR

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Bu durumda ışgını yemeklerinize katıp, pişirerek tüketmek iyi bir fikir olabilir.
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre ışgın otu kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlatıyor. Atlanta Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan bir başka araştırmaya göreyse ışgın otunun içinde bulunan parietin isimli kırmızı pigmentler kanserli hücrelere enjekte edildi ve iki günde kanserli hücrelerin yaklaşık yarısı yok oldu. Bu da gelecekte bizi ışgın kullanılarak üretilen kanser ilaçlarının beklediği anlamına geliyor.

IŞGIN OTU NASIL TÜKETİLİR?

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Taze olarak tüketilebilen gıdalardan biri olan ışgın, ekşiliği yönünden size kiviyi çağrıştırabilir. Ama yukarıda da okuduğunuz gibi pişirerek tüketmeye bakın siz. Işgını mutfağınızda şifa niyetine kullanmanın birçok yolu var. Mesela ışgınlı omlet hem güne sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlar hem de ışgının ekşisi tadı yumurtayla çok iyi gider.


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