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Etkileri saymakla bitmiyor! Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

28.08.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımız için sağlıklı beslenme oldukça etkili. Keçiboynuzunun her derde devası bulunuyor. Harnup adıyla da bilinen bu bitkiyi suya katarak faydalarını artırmanız mümkün. Keçiboynuzu suyunun faydalarını öğrenmek istiyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Etkileri saymakla bitmiyor! Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu içerisinde bulunan zengin vitamin ve minerallerden dolayı sağlığa çok faydalıdır. Vücuda enerji vermesi ve cinsel gücü artırmasıyla bilinen keçiboynuzu hem tek başına hem de pekmezi veya tozu yapılarak kullanılmaktadır. Toplumda çok yaygın bir şekilde tüketilen bu biçimleri dışında keçiboynuzu suyu da sağlık için çok etkilidir. Fazla bilinmeyen keçiboynuzu suyunun faydalarını duyunca bu tarifi denemek isteyebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU SUYU FAYDALARI

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  • Keçiboynuzu kürü enerjinin artmasını sağlıyor, bu sayede kendinizi yorgun, halsiz, bitkin hissettiğiniz anlarda yardımınıza koşuyor.
  • Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin son bulmasını sağlıyor.
  • Aynı zamanda balgam söktürücü bir etki gösteriyor.
  • Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.
  • Keçiboynuzu kürünün hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü artırdığı biliniyor.
  • Bunun yanı sıra erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırdığı söyleniyor.
  • Akciğerlerin temizlenmesinde de önemli etkileri olan keçiboynuzu kürü, akciğerlerde oluşabilen ödem probleminin de daha hızlı bir şekilde geçmesine desek oluyor.
  • Bu etkileri sayesinde astım ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşayanlara da yardımcı olduğu söyleniyor.
  • Bağırsaklarda zararlı bakterilerin oluşumunu engelliyor.
  • Yüksek oranda kalsiyum içerdiği de bilindiğinden kemik sağlığına olumlu etkileri oluyor.
  • Özellikle ileri yaşlarda çok sık görülen kemik erimesi sürecinin gecikmesini ve yavaşlamasını sağlıyor.
  • Keçiboynuzu kürü, antioksidan özellikleri sayesinde hücrelerin kendisini onarma ve yenileme sürecini hızlandırıyor.
  • Bu özelliğiyle düzenli olarak kullanıldığında cilt sağlığını da desteklediği, özellikle yaşlanma belirtilerinin oluşumunu geciktirme etkisi olduğu söyleniyor.

KEÇİBOYNUZU SUYU NASIL YAPILIR?

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Malzemeler

500 mililitre temiz içme su
5-6 adet keçiboynuzu (Aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz)

Yapılışı

  • Bir tencerenin içine içme suyunu aktarın ve kaynatmaya başlayın.
  • Ardından kaynayan suyun altını kısın ya da tamamen kapatın.
  • Sert yapıda olan kurutulmuş keçiboynuzlarını parçalayın ve tencerenin içine ilave edin.
  • Eğer tencerenin altı kısık şekilde ocakta duruyorsa kapağını kapatıp 2-3 dakika bu şekilde kaynatmaya devam edin ve ardından ocaktan alıp yine bir 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Eğer suyu ocaktan tamamen aldıysanız yine tencerenin kapağını kapatın ve bekletme süresini yaklaşık 20-25 dakikaya çıkarın.
  • Ardından bir süzgeçle temiz bir sürahiye ya da kaba hazırladığınız karışımı dökün. İçinden keçiboynuzu parçalarını tamamen temizlediğiniz keçiboynuzu kürünüz hazır.

Nasıl uygulanır?

Hazırladığınız keçiboynuzu kürünü biraz ılıdıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Bu kürün etkilerini görebilmek için 1 hafta boyunca her gün kürü taze olarak hazırlamalı ve içmelisiniz. Ancak 1 haftanın sonunda keçiboynuzu kürüne ara vermeniz ve en az 1 hafta boyunca bu kürü içmemeniz gerekiyor. 1 haftanın ardından dilerseniz yeniden 7 gün boyunca içebilir ve ara vererek uygulamaya devam edebilirsiniz. Eğer keçiboynuzuna ya da benzer bir ürüne karşı alerjiniz varsa, genel olarak alerjik bir bünyeye sahipseniz doktorunuza danışmadan bu kürü kullanmamalı, aynı şekilde ciddi/kronik bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa yine doktorunuza sormadan hareket etmemelisiniz.

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