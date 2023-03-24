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Etkileri zehirden beter! Sadece bir tanesi bile kimyasal saçıyor

24.03.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, her evde bulunan ve sağlıklı olduğu düşünülerek tüketilen bazı besinlerin sağlığı tehdit ettiğini belirtiyor. Öte yandan evde yapılan yemeklere katılan birçok gıdanın da vücudun kimyasını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Sağlıklı sanarak tükettiğiniz birçok şeyin eve bile sokulmaması gerekiyor. İşte, uzmanlar tarafından tüketiminin sakıncalı olduğu belirtilen o gıdalar...

Etkileri zehirden beter! Sadece bir tanesi bile kimyasal saçıyor

Çorba veya pilav yapımında kullanılan tavuk ya da et bulyon sanılanın aksine sağlığa son derece zararlıdır. Bu gıda birçok hazır çorbada da yer almaktadır. Mono sodyum glutamat (MSO) içeren gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten uzmanlar, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

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Bulyonun içerisinde yer alan kimyasallar nedeniyle vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyon gösteriyor. Yemeği bulyon kullanarak yapanlar ya da bulyonlu hazır gıdaları tüketen kişiler yoğun ve düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, beyin sisi gibi sorunlar yaşayabiliyor. Bazı kişilerin de bir süre sonra Alzheimer gibi rahatsızlıklara yakalandıkları biliniyor.

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O KATKI MADDESİNE DİKKAT!

Mono sodyum gluatamat son derece zararlı bir maddedir. Sağlıklı kişilerin bile sinir sistemine etki ederek zarar veren bu madde. Alzheimer hastalığının yanı sıra Parkinson ve Huntington hastalıklarına sebep olabiliyor. Bu maddenin yer aldığı yemekleri düzenli olarak tüketen kişilerin bir süre sonra sara nöbeti geçirdikleri görülebiliyor.

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ET VE TAVUK SUYU TERCİH EDİN!

Bulyon kullanmak yerine, çorba ve pilav gibi hazırladığınız yiyeceklere et, tavuk ve sebze suyunu katabilirsiniz.

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SOFRALARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: ÇİN TUZU

Mono sodyum gluatamat lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir üründür. Halk arasında Çin tuzu olarak da bilinen bu madde yukarıda bahsedilen hastalıkların yanı sıra yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir.

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çorba bulyon pilav

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