Etkileyici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları | Atatürk’ün işçilerle ilgili sözleri ve mesajları

İşçilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi için başlatılan mücadelenin anısına ilk olarak ABD’de kutlanmaya başlayan 1 Mayıs, İşçi Bayramı, Emek Bayramı, 1 Mayıs gibi isimlerle kutlandı. Türkiye’de geçmişte yaşanan üzücü olaylar nedeniyle kutlamaları iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, 2009’da "Emek ve Dayanışma Günü” adıyla yeniden kutlanmaya başlandı. Hatta her 1 Mayıs’ta etkileyici mesajlar, sözler, şiirler ve şarkılar, yeniden gündeme gelir… 1 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun! Adaletsizliğin haksızlığın olmadığı, emeğin sömürülmediği 1 Mayıslara. Tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun!

Emeğin bayramı kutlu olsun! Yaşasın 1 Mayıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü! 1Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. Madende kömür taşıyanların, fabrikada makinayı çalıştıranların, tarlaya tohumu atanların emekçi bayramı kutlu olsun!

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum. Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun. Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir. 1 Mayıs’ta doğacak olan parlak ilkbahar güneşi evine ekmek götürmek için alın terleriyle çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin üzerine doğsun. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz. Demokrasinin işçileri sevindirdiği gün olsun 1 Mayıs mücadeleye devam eden emekçilerin bayramı olsun 1 Mayıs. Türkiye’deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız. Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. ATATÜRK'ÜN ÇALIŞMAKLA İLGİLİ SÖZLERİ Çalışmak demek boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır. Çalışmak’sızın fikri gelişme ve ahlaki olgunlaşma da mümkün değildir. Tembellik, bütün kötülüklerin anasıdır. Gece gündüz zaten çalışıyorsunuz ; çalışınız hakikati bütün cihana tanıtalım... Çalışmak, ilk sıkıntılara ve isteksizliklere üstün gelindikten sonra, en şiddetli bir zevk’tir. Çalışma’yı ceza saymak, onun güzelliğini ve iyiliklerin tanımamak, tabiata karşı haksızlık olur.

Çalışmak’tan bir cezadan, bir sıkıntıdan kaçar gibi kaçınmak, çok kötü bir harekettir. Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın icaplarına göre ilim, fen ve her türlü medeniyet imkanlarından azami derecede istifade etmek zaruridir. Hepimiz itirafa mecburuz ki, bu husustaki hatalarımız çok büyüktür. Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki, hiç bir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır: ÇALIŞKAN OLMAK! Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların. Yaşamak demek çalışmak demektir. TÜRK, ÖĞÜN, ÇALIŞ, GÜVEN..! Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım. Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri! Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

Zafer, “zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise “başaracağım” diye başlayarak sonunda “başardım” diyenindir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Savaşta yağan mermi yağmuru, o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır. Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti. Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır. Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Düşünmeyen beyinler, düşüncesizlere esir olmaktan öteye gidemezler. İnsanlığın düşmanı cehalet; cehaletin düşmanı eğitimdir. Benim kahramanlarım, hayallerini hiçbir şeye satmayan kişilerdir. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun.