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Etkili not alma teknikleri ile hızlı öğrenmek mümkün!

30.11.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Etkili not alma tekniği ile ilgili bilgi veren Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek, öğrenme sürecine sağ beynin katılması ile birlikte öğrencilerin daha kolay şekilde başarıya ulaşabileceğini söyledi. İşte Özbek'in konu ile ilgili anlattıkları...

Çocuğunuzun derslerinde daha başarılı olmasını istiyorsanız size etkili bir not alma tekniği tavsiye etmek istiyorum. Bu tekniğin adı, zihin haritaları. Zihin haritaları tekniğinde öğrenme sürecine sağ beynimizi katıyoruz. Bildiğiniz gibi beynimizde 2 büyük beyin var. Biri sol, diğeri sağ beyin. Sol beyin; yazma, listeleme, matematiksel işlevlere sahip. Sağ beyin ise daha çok görüntü, duygu, resim, müzik ve hayal gücüne dayalıdır. Bizler genellikle not alırken sol beyin ağırlıklı not alıyoruz.

ÖZET ÇIKARIP MADDELENDİRMEK YERİNE RENK VE GÖRÜNTÜLERDEN YARARLANIN

Bir sayfayı kullanırken en tepeye başlığı yazıyoruz, madde madde listeler çıkartıyoruz, özetler çıkartıyoruz ve bunları ezberlemeye çalışıyoruz. Halbuki öğrenme sürecine sağ beyini katarsak yani renklerden, görüntülerden ve hayal gücünden yararlanırsak öğrenmek çok kolay oluyor.

Bunu şuna benzetiyorum, iki kanadımız var ancak biz tek kanadı kullanıyoruz ve uçmaya çalışıyoruz. Çocuklar da o yüzden derslerde başarısız oluyorlar.

ÖĞRENME SÜRECİNE SAĞ BEYİNİ KATMADA ZİHİN HARİTALARI EN GÜZEL YÖNTEM

Öğrenme sürecine sağ beyni katmak için en güzel uygulama zihin haritaları. Zihin haritaları uygulamalarında; sayfayı yan olarak kullanıp, ana başlığı tam ortaya yazarak renkli kalemlerle ve şekillerle not almamız sağlanıyor.

Bu sayede öğrenme sürecine sağ beyin aktif olarak katılıyor ve öğrenmek çok daha kolay oluyor.

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