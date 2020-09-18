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Etkinliğe az kala: Samsung Galaxy S20 FE'nin fiyatı ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S20 Fan Edition fiyatı ile bugün karşımıza çıktı.

Etkinliğe az kala: Samsung Galaxy S20 FE'nin fiyatı ortaya çıktı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 23 Eylül 2020 tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked for Every Fan etkinliğinde uygun fiyatlı amiral gemisini tanıtacak. Galaxy S20 Fan Edition fiyatı ise etkinliğe sayılı günler kala ortaya çıktı. 5G ve 4G sürümü olarak ikiye ayrılacak olan telefon, uygun fiyatı ile çok dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Telefonun 4G versiyonu Avrupa’da 699 euro seviyesinde ve 5G’li versiyonu ise Avrupa’da 749 Euro’dan satışa sunulacak. Türkiye pazarına 4G’li sürümü ile giriş yapacak olan telefon, muhtemelen 6.000 TL ila 7.000 TL arasında fiyata sahip olacak.

6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran ile gelecek olan telefonda Snapdragon 865 ve Exynos 990 yonga setleri bulunacak. 4G’li sürümde Exynos 990 ve 5G’li sürümde Snapdragon 865’e yer verecek olan Samsung, kamera bölümünde de iddialı olacak. Her iki sürüm de 8 GB LPDDR4X RAM bulunacak.

Telefonun arka tarafında 12 Megapiksel geniş açılı lens + 12 Megapiksel telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön tarafta ise 10 Megapiksellik kameraya yer verilecek.

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