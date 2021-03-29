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Etkinliğin ilk modeli: Xiaomi Mi 11 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

29.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, düzenlediği etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro'yu görücüye çıkardı. Merakla beklenen Xiaomi Mi 11 Pro'nun özellikleri arasında ise pek çok Xiaomi takipçisini heyecanlandırabilecek detaylar var. Dilerseniz sizleri fazla bekletmeden Xiaomi Mi 11 Pro'nun fiyatına ve özelliklerine geçelim.

Etkinliğin ilk modeli: Xiaomi Mi 11 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi günlerdir tek bir güne işaret ediyordu. Bu gün, 29 Mart Pazartesi günüydü. Zira Çinli akıllı telefon üreticisi, 29 Mart'ta bir 'Mega etkinlik' düzenleyeceğini söylüyordu. Aynı zamanda etkinlikte neler görebileceğimize dair pek çok bilgiyi de paylaşıyordu. Nitekim etkinlik günü geldi çattı ve Xiaomi saatler önce başlayan etkinliğinde ilk olarak Xiaomi Mi 11 Pro'yu tanıttı.

Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri

XİAOMİ Mİ 11 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri arasında 6.81 inç Super AMOLED 120 Hz 2K ekran bulunuyor. Mi 11'in daha da güçlendirilmiş bir versiyonu olan Mi 11 Pro, beklendiği üzere Snapdragon 888 işlemcisine sahip. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun ekranındaki çentikte 20 MP'lik geniş açılı bir kamera var. Mi 11 Pro, 5000 mAh'lik bir batarya ile geliyor ve telefon 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj olabiliyor. Android 11 tabanlı MIUI 12 ile kutudan çıkan Mi 11 Pro, IP68 sertifikasına sahip.

Mi 11 Pro'nun arka tarafı, ön tarafından bizce daha dikkat çekici. Zira burada önemli kamera geliştirmeleri var. Telefon 50 MP Samsung ISOCELL GN2 sensörünü kullanan bir ana kameraya sahip. Bunun yanında 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Telefon 50x dijital zoom yapabiliyor ve 8K video çekebiliyor.

Xiaomi Mi 11 Pro kamera

XİAOMİ Mİ 11 PRO FİYATI

Xiaomi Mi 11 Pro'nun fiyatı yaklaşık 760 dolardan başlıyor. Tabi bu fiyat, telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli için geçerli. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip modeli satın almak isteyenlerin yaklaşık 810 dolar, 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip modeli satın almak isteyenlerin ise yaklaşık 870 dolar ödemesi gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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