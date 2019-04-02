Etkinlik Sektörünün Oscarları yarın görkemli bir törenle açıklanacak

İSTANBUL, (DHA) HER yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri’nin görkemli töreni, yarın akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUSUYOR

“ConnectingDots” mottosuyla gerçekleştirilecek 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında firmalar; Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları olmak üzere 2 ana başlık ve 22 ayrı dalda başvurularını gerçekleştirdiler. Jüri-Finalist Toplantısında, ilk elemelerden geçip son aşamaya kalan 78 finalist, Türkiye’nin en itibarlı ve prestijli ödülüne sahip olabilmek için yarıştı. Türkiye’nin en iyi markalarının üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 84 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.

GÖRKEMLİ GECEDE 1900 KİŞİ AĞIRLANACAK

Yarın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda “ConnectingDots” konseptiyle MICE endüstrisinin Oscarları olarak bilinen görkemli törende, etkinlik ve toplantı sektörünün en iyileri açıklanacak. 7.ACE of M.I.C.E. Awards’ın ışıltılı kırmızı halı seremonisi ve etkileyici sahne şovlarıyla dolu ödül törenine her yıl, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE endüstrisi profesyonelleri ve Türkiye’nin en büyük kurumsal şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 1900 kişi katılım gösteriyor.