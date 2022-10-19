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Etkisini zirveye taşıyor! Sarımsağın daha faydalı olması için sadece 10 dakika yeterli

19.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Keskin kokusuna rağmen oldukça sevilen sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak yemek yaparken uygulanan bazı hatalar sarımsağın vitaminini alıp götürüyor. Sarımsaktan maksimum derecede vitamin almak istiyorsanız aşağıda bulunan yöntemi deneyebilirsiniz.

Etkisini zirveye taşıyor! Sarımsağın daha faydalı olması için sadece 10 dakika yeterli

Doğal antibiyotik olarak görülen sarımsak vücudu hastalıklardan korumak için zırh görevi görüyor. Sarımsağın içerisinde yüksek miktarda çinko, germanyum, A, B1 ve C vitaminleri bulunuyor. Bu vitaminlerden yararlanmak için sarımsağı fazla pişirmemek gerekiyor. Bir beslenme uzmanı sarımsaktan alınan vitamin miktarını artırmak için doğru pişirme yöntemini paylaştı.

ISI UYGULANDIĞINDA ALLİSİN NEREDEYSE ETKİSİZ HALE GELİYOR

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Diyetisyen Moomal Asif, bir Instagram gönderisinde sarımsakla yemek yaparken uymanız gereken 10 dakikalık kuralı paylaştı. Gönderinin başlığı şöyleydi: "Tavadaki İKİ DAKİKA'nın sarımsağın tüm sağlık yararlarını yok ettiğini biliyor muydunuz?" Beslenme uzmanı, sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen olan allisin'in neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın sağlığa olan faydalarını azalttığını açıklamaya devam etti.

SARIMSAĞI DOĞRADIKTAN SONRA 10 DAKİKA BEKLEYİN

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Bununla birlikte, pişirme tekniğinizde yapacağınız basit bir değişiklik, sarımsağın sağlığa olan faydalarını korumaya yardımcı olabilir. Bayan Asif, sarımsak pişirmenin en iyi yolunu paylaştı. "Sarımsakları ezin, rendeleyin veya rendeleyin ve 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutun. Bu süre zarfında maksimum allisin oluşur ve pişirme sırasında bozulmadan kalır." Sonra ekledi: "O zaman istediğiniz kadar kızartabilir, soteleyebilir, pişirebilir ve yine de tüm ilacınızı alabilirsiniz."

SARIMSAK SAĞLIKLI MI?

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Sarımsak, yüzyıllardır çeşitli mutfak türlerinin pişirilmesinde kullanılmıştır. Sarımsak, antioksidan içeriği yüksek olduğu için sağlıklıdır. Aynı zamanda güçlü anti-viral, anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Sarımsağı bu kadar sağlıklı yapan şey içerdiği mineral ve vitamin miktarıdır. Sarımsak, yüksek allisin içeriğinin yanı sıra çinko, fosfor ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra C, niasin, K, Folat ve tiamin vitaminleri içerir.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

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  • Yutularak tüketilen sarımsak vücuda enerji verir. Bedenin dinç ve sağlıklı kalmasına yardım eder. Bu nedenle halsizlik ve kronik yorgunluğa karşı çok iyi gelir.
  • Afrodizyak etkisi vardır. Sarımsağın yutularak tüketilmesi cinsel performansı artırır.
  • Sarımsak yutmak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır. Sağlıklı ve parlak görünümlü saçlar için etkilidir.
  • Zehirlenmelere karşı sarımsak yutmanın yararlı olduğu hakkında görüşler vardır.
  • Kireçlenmeye karşı iyi gelir.
  • Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar.
  • Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir.
  • Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.
  • Sarımsağın yutularak tüketilmesi kanın kolayca sulanmasını sağlar.
  • Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir. Kabız olmaktan da korur.
  • Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur.
  • Doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonları iyileştirir. Düzenli olarak yutulması halinde bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı direnç geliştirir.
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