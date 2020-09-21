HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede olduğu belirlendi

Etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede olduğu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'ta Hatay'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan, 'Hüseyin' kod adlı Cihan Erbaş, 'Ciğer-Amed' kod adlı Serhat Aykul ile 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman olduğunu açıkladı.

Etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede olduğu belirlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Gri kategorideki teröristlerin; terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu 'Hüseyin' kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu 'Ciğer-Amed' kod adlı Serhat Aykul ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi" denildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Maske takmayanları görünce gözyaşlarına boğulduMaske takmayanları görünce gözyaşlarına boğuldu
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Alibeyköy Barajı'nın suyu yeşile döndü! Gören paniğe kapıldı
Rengi yeşile döndü! Gören paniğe kapıldı
Kayıp çocuğu polis buldu! Sarılıp gözyaşı döktü
Sarılıp gözyaşı döktü
Maske takmayanları görünce gözyaşlarına boğuldu
Maske takmayanları görünce gözyaşlarına boğuldu
Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kimdir?
Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.