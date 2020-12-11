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  4. Etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahlarından karıştıkları eylem aydınlatıldı

Etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahlarından karıştıkları eylem aydınlatıldı

11.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Kars’ta 28 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait silahlar üzerinde yapılan kriminal-balistik inceleme, teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemin belirlenmesini sağladı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars’ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 teröristin kullandıkları silahların kriminal-balistik incelemesi tamamlandı.

Kars’ta 28 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait silahlar üzerinde yapılan kriminal-balistik inceleme, teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemin belirlenmesini sağladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars’ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 teröristin kullandıkları silahların kriminal-balistik incelemesi tamamlandı. İncelemede teröristlerin 2 Mart 2020’de Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden 3 personelin şehit olması, 2’si uzman çavuş, 32’si Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeli olmak üzere 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan servis aracına yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Kars’taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin aranan teröristler listesinde turuncu kategoriden "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, gri kategoriden "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen ile herhangi bir kategoride yer almayan "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olgun ve "Metin" kod adlı Koray Aspir oldukları belirlenmişti.

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