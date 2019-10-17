HABER

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:52 | Son Güncelleme

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 9’uncu gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 9’uncu gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında devam eden harekatta etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.

Bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, özellikle Tel Abyad ve Rasulayn kırsalındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle gerçekleştirilen harekatta komandolar, Rasulayn ve çevresinde hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Komandolar, bir taraftan meskun mahal operasyonu ve arama tarama faaliyetlerine de devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerden arındırılan bölgelerde mayın arama dedektörü ile yol ve kaldırımlarda tarama yaparken, şüpheli görülen cisimleri de etkisiz hale getiriyor.

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf ettiMSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti
Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandıNusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme!

Sınırda dikkat çeken görüntü! YPG, Rusya bayrağı astı

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

MSB'den yaptırım söylemlerine tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.