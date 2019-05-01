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Etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan 'Cemal' kod adlı Mehmet Yaman olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan 'Cemal' kod adlı Mehmet Yaman olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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