HABER

Etkisiz hale getirilen teröristler Gri Liste’den

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Bitlis’te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin, Gri Liste’de olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan ’Özgür Ruh’ kod adlı Eyyüp Çeçan ve ’Agit Yaman’ kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler Gri Liste’den

Bitlis’te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin, Gri Liste’de olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan ’Özgür Ruh’ kod adlı Eyyüp Çeçan ve ’Agit Yaman’ kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler Gri Liste’den

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
İzmir’de orman yangınıİzmir’de orman yangını
Manavgat Barajı'ndaki adaya çıkan genç kaybolduManavgat Barajı'ndaki adaya çıkan genç kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.