Etkisiz hale getirilen teröristler saldırı hazırlığı yapmış

SİİRT (AA) - Siirt'te 17 Ağustos'ta biri yaralı, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu ve belediye başkan vekilleri ile AK Partili yöneticilere saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, 17 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Herekol Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 4" operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin, karıştıkları olaylara ilişkin araştırma yapıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalar sonucu, sözde Herekol Cephe Hareketli Takım Komutanı "Aras Herekol" ile "Suikastçi Bawer Kelkeli" ve yaralı olarak etkisiz hale getirilen "Haki Herekol" kod adlı teröristlerin suç dosyası kabarık çıktı.

Teröristlerin, Herekol Dağı eteklerindeki Cemikari Yaylası bölgesinde petrol arama faaliyetlerini sürdüren TPAO çalışanlarının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine farklı tarihlerde 3 kez silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığınca belediye başkan vekili olarak görevlendirilenlere yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlerin, ayrıca Siirt merkez ile Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde AK Partili yöneticilere de saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

