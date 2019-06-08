Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

