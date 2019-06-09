Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

