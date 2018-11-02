HABER

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Gri Kategoride' olduğu tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında  01 Ekim 2018'de etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu açıklandı.

ANKARA (DHA) Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018'de etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bigilendirmede, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir" denildi.

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
2 TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı2 TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürüklediOtomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.