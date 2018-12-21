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Etkisiz hale getirilen teröristlerin gizlendiği mağaranın krokisi yer altı cihazıyla belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 20:38 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki Munzur Vadisi'nde yer alan mağarada sıkıştırılıp Mehmetçik'in 9 günlük çağrısına rağmen teslim olmayan teröristlerin, saklandıkları mağaranın yer altı görüntüleme cihazı ile krokisi çıkartılıp ardından savaş uçakları ile imha edildiği ortaya çıktı - Jandarmanın seçkin birliklerinden JÖAK ve JÖH timleri ile güvenlik korucularının da karadan destek verdiği operasyonda, savaş uçaklarınca imha edilen mağaraya delici özelliği yüksek özel mühimmat atıldığı belirtildi - Yaklaşık 800 metre uzunluğunda olan ve içerisindeki bir bölümden başka bir bölüme açılan tek kişinin sığabileceği dehliz bulunan mağarada etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı ile kimliklerine ilişkin araştırma sürüyor

TUNCELİ (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki Munzur Vadisi'nde yer alan mağarada sıkıştırılıp Mehmetçik'in 9 günlük çağrısına rağmen teslim olmayan teröristlerin, saklandıkları mağaranın yer altı görüntüleme cihazı ile krokisi çıkartılıp ardından savaş uçakları tarafından delici özelliği yüksek özel mühimmat ile imha edildiği ortaya çıktı.

İlçenin Munzur Vadisi'ndeki sarp ve dağlık alanda 13 Aralık Perşembe günü karla kaplı arazideki ayak izlerinden yola çıkılarak tespit edilen bir mağaradaki teröristlere yönelik başlatılan ve Mehmetçik'in tüm çabalarına rağmen mağaradan çıkmayan bir grup teröriste yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.

Kentte 9 gün önce teröristlere yönelik alan hakimiyeti sağlamak ve tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilip halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Bu çerçevede il merkezinden askeri helikoptere binen ve jandarmanın seçkin birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı timler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, ilçenin Munzur Vadisi'ndeki Yoğunçam köyü kırsalına indirildi.

Güvenlik korucularının da destek verdiği operasyon sırasında karlı arazide ayak izlerinden bir mağara tespit eden güvenlik güçleri bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

- Mehmetçik teröristleri takip ederek mağaraya girdi

Teröristler çıkan çatışmanın ardından sarp ve kayalık alanda yer alan mağaraya kaçtı. Mehmetçik ise teröristleri takip ederek mağaraya yaklaşık 50 metre girdi.

Bu süreçte takviye birlikler gönderilen bölgede teröristlerin başka bir çıkışı olabileceği değerlendirilen mağaradan kaçmaması için çevre emniyeti alındı.

- Mağarada tek kişinin girebileceği dehliz tespit edildi

Bölgeyi tamamen saran güvenlik güçleri, yaklaşık 800 metre uzunluğunda olduğu değerlendirilen mağaranın girişinden bir süre sonra tek kişinin girebileceği bir dehlizden başka bir bölüme geçiş olduğunu saptadı.

Mağaranın içinin ve çevresinin patlayıcılarla tuzaklanmış olabileceğini de değerlendiren Mehmetçik, mağarayı imha etme imkanı bulunmasına rağmen teröristleri sağ olarak yakalamak için çalışma başlattı.

- Teröristlerin ikna edilerek teslim olması için mağaraya ses sistemi kuruldu

Bu amaçla mağara girişine ses sistemi kuran timler, içeride yer alan ve aralarında terör örgütleri PKK ile MLKP'nin üst düzey sözde sorumlularının da bulunduğu değerlendirilen terörist gruba "Teslim ol" çağrısı yaptı.

İkna çalışmaları sırasında Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte operasyon bölgesine giderek hem operasyona ilişkin bilgi aldı hem Mehmetçik'e moral desteği verdi.

Ancak Mehmetçik'in teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristler, kurulan ses sistemine zarar verdi.

Buna rağmen mağaranın girişine yeniden ses sistemi kurup hoparlör ile teröristlere teslim ol çağrısı yapan Mehmetçik, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yapılan ve günler süren bu çağrılara olumlu yanıt alamadı.

- "Mağaranın krokisi yer altı görüntüleme cihazıyla belirlendi

Karlı arazideki soğuk havaya rağmen tamamen çembere alınan bölgede gece gündüz kararlılıkla çalışmalarına devam eden Mehmetçik, bu süreçte teröristlerin bulunduğu mağaranın krokisini çıkarmaya karar verdi.

Mehmetçik ardından bölgeye getirilen yer altı görüntüleme cihazı bir günlük çalışma ile mağaranın ayrıntılı krokisini çıkardı.

Yer altı görüntüleme cihazının tespitleri sonrası mağaranın imha edilmesi için yüzeye yakın olan 9 nokta tespit edildi.

- Savaş uçakları mağarayı imha etmek için 9 noktayı vurdu

Bu bölgelerin yüzeyden işaretlenip koordinatlarının belirlenmesinin ardından yeniden mağaradaki ses sistemi ile teröristlere yapılan ikna çabalarına karşılık alamayan Mehmetçik, mağarayı imha etmeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda Malatya Ana Jet Üssü'nden havalanan iki F-16 savaş uçağı, mağarayı belirlenen koordinatlar doğrultusunda 9 farklı noktadan delici özelliği yüksek özel mühimmatlar ile imha etti.

- Tüm teröristler imha edildi

Helikopter destekli diğer birliklerin de karadan yaptığı müdahale ile mağara imha edilerek, içeride Mehmetçik'in onları sağ yakalamak için 9 gündür sürdürdüğü ikna çabalarına ateşle karşılık veren tüm teröristler etkisiz hale getirildi.

Yıkılan mağaradaki teröristlerin sayısı ve kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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hava harekatı munzur vadisi terör operasyonu Tunceli

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