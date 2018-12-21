Etkisiz hale getirilen teröristlerin gizlendiği mağaranın krokisi yer altı cihazıyla belirlendi

TUNCELİ (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki Munzur Vadisi'nde yer alan mağarada sıkıştırılıp Mehmetçik'in 9 günlük çağrısına rağmen teslim olmayan teröristlerin, saklandıkları mağaranın yer altı görüntüleme cihazı ile krokisi çıkartılıp ardından savaş uçakları tarafından delici özelliği yüksek özel mühimmat ile imha edildiği ortaya çıktı.

İlçenin Munzur Vadisi'ndeki sarp ve dağlık alanda 13 Aralık Perşembe günü karla kaplı arazideki ayak izlerinden yola çıkılarak tespit edilen bir mağaradaki teröristlere yönelik başlatılan ve Mehmetçik'in tüm çabalarına rağmen mağaradan çıkmayan bir grup teröriste yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.

Kentte 9 gün önce teröristlere yönelik alan hakimiyeti sağlamak ve tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilip halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Bu çerçevede il merkezinden askeri helikoptere binen ve jandarmanın seçkin birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı timler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, ilçenin Munzur Vadisi'ndeki Yoğunçam köyü kırsalına indirildi.