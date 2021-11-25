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Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği açıklandı

25.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 'Eren' operasyonları kapsamında Bitlis'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategorideki Leyla Şeyho, diğerinin ise turuncu kategoride aranan Erhan Mingsar olduğunu açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği açıklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-Kış-7' operasyonları kapsamında, Bitlis'te 3 gün önce jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

BİRİ SÖZDE KADIN SORUMLUSU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Bitlis kırsalında örgütün sözde 'kadın sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve yeşil kategoride aranan Suriye uyruklu, 'Baharin Afrin' kod adlı Leyla Şeyho olduğu belirtildi. Açıklamada, "Diğer teröristin Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'Soreş Kars Roni' kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride arandığı tespit edildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Teröristin 01 Haziran 2021 tarihinde Bitlis Tatvan Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Güvenlik Korucusu Yücel Aki'nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın Temel, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Durak, Jandarma Uzman Çavuş Önder Turan ve Güvenlik Korucusu Ekrem Saz'ın yaralanması olaylarının faillerinden birisi olduğu tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" denildi. (DHA)

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