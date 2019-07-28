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Etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki terörist çocuk katili çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 20:44 | Son Güncelleme

Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan'ın, bir çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu birçok terör eylemine katıldığı belirlendi - Ağrı Valiliği: - "Teröristle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır"

Ağrı'da güvenlik güçlerinin Tendürek Dağı'nda yürüttüğü hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan'ın bir çocuk ile 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Tendürek Dağı bölgesinde, dün düzenlenen operasyonda biri kadın 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristler hakkında yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, kadın teröristin PKK/KCK terör örgütüne 1990'da katılan 1977 doğumlu, Ağrı'nın Diyadin ilçesi nüfusuna kayıtlı "Ronahi" kod adlı Nezife Çiftçi olduğu aktarıldı.

Erkek teröristin ise PKK/KCK terör örgütüne 2014'te katılan 1990 doğumlu, Ağrı-Taşlıçay nüfusuna kayıtlı "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, terörist Arslan'ın İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde "turuncu" kategoride yer aldığı belirtildi.

Terörist Arslan'ın birçok terör eylemine katıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Arslan'ın, 11 Nisan 2015'te Tendürek Dağı'nda güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya, 8 Eylül 2015'te Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlar ile gerçekleştirilen saldırıya, 9 Temmuz 2016'da Tendürek Dağı'nda 1 çocuğun vefatı ve 1 çocuğun yaralanması ile sonuçlanan el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi olayına, 29-30 Ağustos 2016'da Tendürek Dağı'nda 12 güvenlik görevlisinin şehit olması ile sonuçlanan saldırıya, 10 Eylül 2016'da Tendürek Dağı'ndaki Karakuş Tepe Üs Bölgesi'ne gerçekleştirilen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit olması ile sonuçlanan saldırıya, 6 Ekim 2016'da Tendürek Dağı'nda güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen ve 'Argeş Karvan' adlı teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıya katıldığı tespit edilmiştir."

- Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Açıklamada, şehitlerin kanının yerde kalmadığına işaret edilerek, terörist Arslan'ın 24 Mayıs 2017'de Doğubayazıt-Çaldıran D-975-03 kara yolunun Tendürek Dağı kesiminde 17 tır ve 2 binek aracın yakılması eylemine katıldığı da kaydedildi.

Ağrı bölgesinde operasyonlara aralıksız olarak devam edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

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Ağrı Ağrı Tendürek Dağı operasyon terör saldırıları turuncu kategori

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