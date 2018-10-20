Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde, ülkenin en büyük et üretim tesislerinden birinde bir çalışan, etlerin üzerine idrarını yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.
ETLERİN ÜZERİNE İDRARINI YAPTI
ABD'de bir et üretim tesisinde kaydedilen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde fabrika çalışanının etleri üretim bandına yerleştirdiği sırada, idrarını yapıp hiç bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği görülüyor.
İŞİNE SON VERİLDİ
Ülkenin en büyük domuz eti tesisi olan fabrikanın yönetimi, olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve çalışanın idrarının bulaştığını tespit ettikleri tüm ürünleri imha ettiklerini söyledi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.
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