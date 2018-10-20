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Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 08:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Virginia eyaletinde, ülkenin en büyük et üretim tesislerinden birinde çekilen görüntüler, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Tesisteki bir çalışanın, üretim bandındaki etlere idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde, ülkenin en büyük et üretim tesislerinden birinde bir çalışan, etlerin üzerine idrarını yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

ETLERİN ÜZERİNE İDRARINI YAPTI

ABD'de bir et üretim tesisinde kaydedilen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde fabrika çalışanının etleri üretim bandına yerleştirdiği sırada, idrarını yapıp hiç bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği görülüyor.

İŞİNE SON VERİLDİ

Ülkenin en büyük domuz eti tesisi olan fabrikanın yönetimi, olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve çalışanın idrarının bulaştığını tespit ettikleri tüm ürünleri imha ettiklerini söyledi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Virginia fabrika

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Eee hani bunlar çağdaş insanlardı. Biz yapınca gerici müslümanlar oluyoruz.
Demekki trompet bunlardan yemiş kafa basmıyor bi türlü ;))
Adamda ki hijyen anlayışı müthiş. İdrarını yapmadan eldivenleri çıkarıp yapınca tekrar giyiyor
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