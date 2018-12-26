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Etna Yanardağı çevresinde depremler: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

İtalya'nın Sicilya Adası'nda aktif duruma geçen Etna Yanardağı çevresinde meydana gelen depremler nedeniyle 10 kişi yaralandı

MADRİD (AA) - İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda aktif durumda olan Etna Yanardağı çevresinde gece meydana gelen ve 4,8 büyüklüğüne kadar çıkan depremler nedeniyle bazı evler zarar gördü, 10 kişi yaralandı.

İtalya haber ajansı Ansa'nın Katanya kenti yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Katanyalıların, Viagrande ve Trecastagni merkezli depremler yüzünden korkulu bir gece yaşadıkları belirtildi.

Depremlerden 4,8 ve 3,1 büyüklüğündekilerin halkta paniğe neden olduğu, çok sayıda kişinin sokakta ve arabalarında sabahladığı bildirildi. Bölgedeki eski evlerin hasar gördüğü, yaralanan 10 kişinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Depremzedelerden biri gazetecilere verdiği demeçte "Yaşamamız mucize. Deprem olduğunda tüm aile yataktaydık. Duvarlar dolaplar sayesinde üzerimize yıkılmadı." ifadelerini kullandı.

Katanya-Messina arasındaki A18 otoyolunun bir bölümü asfaltta oluşan kırıklar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Sicilya Adası'nda hafta sonundan bu yana aktif olan Etna Yanardağı'ndan sonra bölgedeki Stromboli Yanardağı da lav ve kül püskürtmeye başlamıştı.

Uzmanlar, Etna Yanardağı'ndaki patlamaların etkisiyle Stromboli'nin de aktif duruma geçtiğini söylüyor. Yanardağdaki patlamalar, Katanya kenti çevresinde çok sayıda depreme neden oluyor.

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10 yaralı deprem Etna Yanardağı İtalya Katanya

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