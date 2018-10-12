'Etna Yanardağı denize kayıyor, tsunamiye yol açabilir'

Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna'nın her yıl birkaç santimetre denize doğru kaydığı ve bu kayışın büyük bir çöküş ve tsunamiye yol açabileceği belirtildi.

İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna Yanardağı'nda İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ve Alman Helmhotz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, yanardağın çevresindeki deniz tabanında aylar süren incelemeler yapıldı.

Araştırma süresince, bazı dönemlerde herhangi bir hareketlilik tespit edilmezken, Mayıs 2017'de 8 günlük bir sürede yanardağın güneydoğu kanadında denize doğru 4 santimetrelik bir kayış belirlendi.

Araştırmanın sonuçlarını Science Advances dergisinde yayımlayan uzmanlar, bu hareketliliğin yanardağda "felaket boyutlarında bir çöküşe" ve bu olası çöküşün de büyük heyelan ve tsunamilere yol açabileceğini belirtti.

'Ayakları yokmuş gibi'

İtalyan basınına araştırmayla ilgili bilgi veren Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (Ingv) araştırmacıları, elde ettikleri bulguları "Etna'nın güneydoğu tarafında ayakları yokmuş gibi" diye açıkladı.