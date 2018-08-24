Etna Yanardağı Korkutuyor

Sicilya’daki Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı.
İtalyan Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Bilimi Enstitüsü, Etna’nın Temmuz ayında “yeniden hareketlendiğini” geçtiğimiz günlerde de lav püskürtmeye başlayarak etkinleştiğini belirtti.
Kraterden çıkan lavlar 150 metre yüksekliğe kadar ulaştı.
Şimdilik Etna’nın eteklerindeki köyler için tahliye kararı verilmedi.
Etna’nın eteklerinde oldukça verimli ovalar bulunuyor.
Yanardağ ayrıca doğa yürüyüşlerini sevenlerin sıkça ziyaret ettiği bir nokta.
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