Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

ROMA (AA) - İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.
Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, ülkenin güneyinde bulunan Etna'nın yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığını açıkladı.
Yanardağdan dün püsküren lav ve kül kütlesinin 150 metre yüksekliğe kadar ulaştığı kaydedildi.
Dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığı ve tahliye gerektirmediği belirtildi.
Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, yürüyüş sporu yapanların da yoğunlukla tercih ettiği yerlerden birisi olarak dikkati çekiyor.
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