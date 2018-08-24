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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Yanardağdan yükselen lav ve kül kütlesinin yüksekliğinin 150 metreye kadar ulaştığı bildirildi

ROMA (AA) - İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, ülkenin güneyinde bulunan Etna'nın yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığını açıkladı.

Yanardağdan dün püsküren lav ve kül kütlesinin 150 metre yüksekliğe kadar ulaştığı kaydedildi.

Dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığı ve tahliye gerektirmediği belirtildi.

Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, yürüyüş sporu yapanların da yoğunlukla tercih ettiği yerlerden birisi olarak dikkati çekiyor.

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Etna Yanardağı İtalya kül kütlesi Lav yanardağ

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