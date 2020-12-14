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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

14.12.2020 23:42 | Son Güncelleme:
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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçmesinin ardından İtalya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) bir açıklama yapıldı.

PATLAMALAR SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM ETTİ

Enstitüsü, pazar gecesi faaliyete geçen yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlak oluştuğunu ve lavların güney ve güneybatı yönüne doğru aktığını açıkladı. Yanardağdaki patlamaların neden olduğu volkanik küller ise Katanya kentinin çevresindeki bazı kasabalara ulaşırken, patlamalar sabah saatlerine kadar devam etti.

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Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna’da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti. (İHA)

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