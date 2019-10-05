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Etnospor Kültür Festivali devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

2019 Etnospor Kültür Festivali devam ediyor.

2019 Etnospor Kültür Festivali devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor.
Atatürk Havalimanı’nda başlayan festivalde atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, Pato gösterisi, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenleniyor. Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenen festivale Arjantin’in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcunun yer alıyor. Geleneksel kültürlerin yaşatıldığı festival pazar gününe kadar devam edecek.

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