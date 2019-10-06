ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ SONA ERDİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/ İstanbul,(DHA)

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlediği, 4'üncü Etnospor Kültür Festivali sona erdi. 4 gün süren Festival boyunca gerçekleşen spor müsabakalarının kazananları, kapanış töreninde ödüllerini aldı. Törene Cumhurbaşkanı danışmanı Fuat Oktay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer aldığı festivalde Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı.

"ÖZGÜN BİR ETKİNLİK"

Festivalin kapanış programında konuşan Fuat Oktay, "Biz, evet iddialıyız. Gelecek ile ilgili, bugünle ilgili iddialıyız. Ama bu iddiamız da yalnız olmadığımızın da bir göstergesi. Katar yanı başımızda, Azerbaycan'ı az önce gördünüz. Arjantin dünyanın diğer tarafından. Aynı şekilde çok daha farklı ülkelerden birlikteliğimiz var. İnşallah bu artarak da devam edecek. Ben şuna da inanıyorum aslında, Bu öyle özgün bir etkinlik ki, eğer biz bunu doğru değerlendirebilirsek, dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u, turizmin cazibe merkezi haline yine dönüştürebilecek bir etkinlik, festival olabilir" dedi.