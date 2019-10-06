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Etnospor'un son gününde atlı spor gösterilerine yoğun ilgi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:16 | Son Güncelleme

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, 4.

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIk-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali bugün sona eriyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festivalin son gününde vatandaşlar, atlı spor gösterilerine yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalde Azerbaycan'dan getirilen Karabağ atlarının gösterisi ve atlı cirit gösterileri büyük ilgi topladı. Dört gün süren organizasyonda geleneksel sporların yanı sıra vatandaşlar, geleneksel lezzetleri tadabilecekleri çadırları da ziyaret ediyor.

İLGİMİZİ EN ÇOK ATLI SPORLAR ÇEKİYOR

Eşi ve çocuklarıyla özellikle atlı gösterileri takip ettiklerini ifade eden Ümit Doğan, "Çok güzel. Geçen senelerde de gelmiştik. Gerçekten kültürümüzü görüyoruz burada. Çok memnunuz böyle bir etkinlik yapıldığı için. İlgimizi en çok atlı sporlar çekiyor. Bunun için buradayız. Muhtemelen de akşama kadar atlı sporlar bölgesinde duracağız" dedi.

Annesi ile birlikte festivalde atlı gösterileri büyük bir merakla takip eden 10 yaşındaki Meltem Yüzbaşıoğlu, "Çok güzel. İlk olarak at gösterisini izledik. Çok güzel bir gösteriydi. Yaptıkları akrobatik hareketleri çok sevdim. Atlı cirit izleyeceğiz birazdan. Azerbaycan gösterisi varmış, onu izlemek istiyorum. Birazdan onu izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

TARİHİMİZİ GÖREREK ÖĞRENSİN DİYE GETİRDİM

Meltem Yüzbaşıoğlu'nun annesi Hale Yüzbaşıoğlu ise, "Ben de kızım eski tarihimizi iyi yaşasın, görsün, görerek öğrensin istedim. O yüzden getirdim. Çok güzel. Ciridi merak etmiştik. Özellikle ona ilgi gösteriyoruz bir de okçuluk" ifadelerini kullandı

Yayı ve oku ile Karabağ atlarının gösterisini izleyen Mesut Dikmen, "Festival güzel. Devam etmelerini tavsiye ederim. çoluğumuza, çocuğumuza aşılamak lazım. Çünkü ecdadımız bu ok ve yay ile çok cenk kazandılar. Bence her sene yapılsın" dedi.

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