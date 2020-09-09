Etrafa ilan asarak kendini aldatan kocasını ifşa etti

ABD’de bir kadın kendisini ve çocuklarını terk ettiği gerekçesiyle, üzerinde mutlu aile fotoğrafının bulunduğu ilanları etrafa dağıtarak intikam almak istedi.

Etrafa ilan yapıştırarak kocasını ifşa etti.

Anonim bir kullanıcı tarafından Reddit’te ilana ait fotoğraf paylaşılsa da ilan doğrulanmadı.

Fotoğrafın altında “Karısını ve çocuklarını terk ederek New York’ta (güya iş için gitmişti) başka kadınlarla aldattı. Bu adam hala evli ve başka bir kadınla birlikte yaşıyor” yazıyor.

Ancak birçok Reddit kullancısı işin içine çocuklarını da karıştırdığı için kadını eleştirdi. Bir Reddit kullancısı “Asla böyle bir şey yapmazdım. Kadının neden yalnızca eşinin fotoğrafını koymadığını anlayamıyorum. Ailesini terk ettiğine vurgu yapmak istediğini anlayabiliyorum. Ama yazdığı not da yeterli olurdu” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Neden ilana çocukların da fotoğrafını koymuş? Çocukların fotoğraflarını koyarak onları zor bir durumda bırakmış. Bu ebeveynlerin ikisi de çöp” dedi.

Birçok insan kadının yönteminin hatalı olduğunu düşünüyor.

