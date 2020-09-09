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Etrafa ilan asarak kendini aldatan kocasını ifşa etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 08:26 | Son Güncelleme

Öfkeli eş, kendisini aldatan kocasını ifşa etmek için etrafa ilan yapıştırdı. Ancak bazılarına göre kadının yaptığı çok yanlış.

Etrafa ilan asarak kendini aldatan kocasını ifşa etti

ABD’de bir kadın kendisini ve çocuklarını terk ettiği gerekçesiyle, üzerinde mutlu aile fotoğrafının bulunduğu ilanları etrafa dağıtarak intikam almak istedi.

Etrafa ilan yapıştırarak kocasını ifşa etti.

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Anonim bir kullanıcı tarafından Reddit’te ilana ait fotoğraf paylaşılsa da ilan doğrulanmadı.

Fotoğrafın altında “Karısını ve çocuklarını terk ederek New York’ta (güya iş için gitmişti) başka kadınlarla aldattı. Bu adam hala evli ve başka bir kadınla birlikte yaşıyor” yazıyor.

Ancak birçok Reddit kullancısı işin içine çocuklarını da karıştırdığı için kadını eleştirdi. Bir Reddit kullancısı “Asla böyle bir şey yapmazdım. Kadının neden yalnızca eşinin fotoğrafını koymadığını anlayamıyorum. Ailesini terk ettiğine vurgu yapmak istediğini anlayabiliyorum. Ama yazdığı not da yeterli olurdu” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Neden ilana çocukların da fotoğrafını koymuş? Çocukların fotoğraflarını koyarak onları zor bir durumda bırakmış. Bu ebeveynlerin ikisi de çöp” dedi.

Birçok insan kadının yönteminin hatalı olduğunu düşünüyor.
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Üçüncü bir Reddit kullancısı ise “Çocukların var ve kirli çamaşırlarını havaya saçıyorsun. Bu yeterince zor. Bir kişi aileyi terk ediyor ve tüm dinamikler değişiyor. Ama hiçbir suçu olmayan çocukları böyle bir durumda bırakmak daha kötü. Aile dramının okuldakiler tarafından bilinmesinin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyor musun? Adamın yaptığı çok kötü, ama ilan asmak da bundan daha iyi değil” dedi.

Birçok insan için çocukların içinde bulunduğu durum bir tartışma konusu olurken, çoğu kişi ebevenyleri bencilce davranmakla suçladı.

Fotoğrafa gelen yorumlardan birinde “Çocuklar için üzgünüm. Baba onları terk etti ve anne de histerik davranışlarla çocukların babası için yas tutmasını engelledi” dedi.
Kadına yönelik eleştirilere rağmen bazı kullanıcılar öfkeli eşin tavrına empati ile yaklaştı. Böyle düşünen Reddit kullanıcılarından biri “Sonradan pişman olacaktır ama şu an tamamen öfke ile dolu” dedi. Başka bir kullanıcı ise “Adam muhtemelen 7/24 yalan söylüyordu. Bu, ihanete uğramış bir eş için çok aşağılayıcı” dedi.


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