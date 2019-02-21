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Etrafa kötü koku yayan işletmenin faaliyetleri durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dün gece 17 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından çevreye kötü koku yayılmasına neden olan işletmenin faaliyetleri durduruldu.Kapaklı ilçesinde dün 22.00 sıralarında etrafa yayılan kötü koku nedeniyle 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dün gece 17 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından çevreye kötü koku yayılmasına neden olan işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Kapaklı ilçesinde dün 22.00 sıralarında etrafa yayılan kötü koku nedeniyle 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayı araştıran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, işletmeye 72 bin 197 lira idari para cezası kesildiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Denetim tutanağı hazırlandı
Açıklamada gece saatlerinde olayı ihbar edilmesinin ardından hemen alanda incelemelere başlandığı belirtilerek "İhbarın kaynaklandığı yerdeki işletmeye ait Kapaklı Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş 26.11.2018 tarihli ve 2018-215 sıra Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi faaliyet konulu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının mevcut olduğu, işletmenin içerisinde yığınlar halinde tehlikesiz atıkların (metal, plastik) bulunduğu, ancak işletmenin faaliyetine ilişkin Müdürlüğümüzden alınmış ’Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesinin’ bulunmadığı tespit edilmiş olup, denetime ilişkin fotoğraf çekimi yapılarak denetim tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.

Faaliyetler durduruldu
Olay mahallinde gerekli incelemelerin yapıldığı ve ilk etapta herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada "Olay mahallinde bulunan işletmede; Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince saat 21.00’de yapılmış olan kontrol ve ölçümler neticesinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığına ilişkin düzenlenmiş tutanak müdürlüğümüze bildirilmiştir. 21.02.2019 tarih ve saat 11.00 itibariyle Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanesi yetkililerinden edinilen bilgi çerçevesinde; olayın gerçekleştiği akşam saatlerinde 11 kişinin Çerkezköy Devlet Hastanesi ve 6 kişinin de Kapaklı Devlet Hastanesine getirildiği, gerekli gözlem ve tahlillerin yapılarak aynı gün taburcu edilmiş oldukları Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Sonuç olarak; işletmenin Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle; Müdürlüğümüz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15. Maddesi gereği işletmenin faaliyeti durdurularak, Mezkur Kanunun 20. Maddesinin (r) bendince de 72 bin 197 lira idari para cezası tesis edilecektir. Ayrıca, söz konusu işletme hakkında Kapaklı Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi için Belediye Başkanlığına Müdürlüğümüzce bildirimde bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

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