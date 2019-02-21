Etrafa kötü koku yayan işletmenin faaliyetleri durduruldu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dün gece 17 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından çevreye kötü koku yayılmasına neden olan işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Kapaklı ilçesinde dün 22.00 sıralarında etrafa yayılan kötü koku nedeniyle 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayı araştıran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, işletmeye 72 bin 197 lira idari para cezası kesildiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Denetim tutanağı hazırlandı

Açıklamada gece saatlerinde olayı ihbar edilmesinin ardından hemen alanda incelemelere başlandığı belirtilerek "İhbarın kaynaklandığı yerdeki işletmeye ait Kapaklı Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş 26.11.2018 tarihli ve 2018-215 sıra Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi faaliyet konulu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının mevcut olduğu, işletmenin içerisinde yığınlar halinde tehlikesiz atıkların (metal, plastik) bulunduğu, ancak işletmenin faaliyetine ilişkin Müdürlüğümüzden alınmış ’Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesinin’ bulunmadığı tespit edilmiş olup, denetime ilişkin fotoğraf çekimi yapılarak denetim tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.