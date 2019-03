İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, bu büyük millet, bu büyük ülke, bu devlet karar vermedikçe, kendisi oyun kurmadıkça, etrafımızdaki coğrafyada kimseye oyun kurdurmayız." dedi.

Zeytinburnu'da vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, kendilerinin dertli olduklarını söyledi.

"Biz dertli insanlarız, derdimiz var. Bu derdimiz, milletimizin geleceğe güçlü gitmesi derdidir. Bu derdimiz, ülkemizin zenginleşmesi derdidir. Bu derdimiz, bu topraklar üzerinde hak iddia eden bazılarına, 'Bu topraklar bizimdir ve büyük Türk milletinindir' diyebilme derdidir." diyen Soylu, on yıllardan beri Türkiye üzerinde oyun oynanmaya çalışıldığına vurgu yaptı.

Oyunu kurgulayanların bir türlü geri adım atmadığını dile getiren Soylu, "Sopayı aba altından değil, tam karşımıza gelip oradan her birimize göstermeye çalışıyor. Başbakan astılar, bakanlar astılar, darbeler yaptılar, on yılda bir bize 'Bu ülkeyi siz yönetemezsiniz.' dediler, 'Siz kimsiniz?' dediler. Terörle saldırı yaptılar, anarşizm, bir taraftan ekonomik saldırılar... Yetmedi, sağ-sol, Türk-Kürt, laik-dindar, Alevi-Sünni, başı açık-başı örtülü, her biriyle milletimizi bölmek ve parçalamak istediler. On yıllardır bu oyunu oynuyorlar. Ne zaman biraz kafamızı kaldırsak, ne zaman güçlü bir adım atmaya çalışsak, hep beraber üzerimize geliyorlar." diye konuştu.