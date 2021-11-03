Etrafını sardıkları kadının 12 bin liralık altınını çaldılar

Fatih'te polise başvuran Suriye uyruklu 62 yaşındaki Z.A. adlı kadın, çantasında bulunan 12 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur kadının ziynet eşyalarının çalındığını fark etmesinden önce bir kuyumcunun vitrinindeki altınları incelediğini anlatması üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Polis ekipleri kadının söylediği kuyumcunun güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anlarının kaydedildiğini gördü.

KADININ ETRAFINI SARIP ALTINLARINI ÇALMIŞLAR

Kamera görüntülerinde, kuyumcu vitrinindeki altınları inceleyen kadının yanına yanaşan 4 kişinin yavaş yavaş etrafını sardığı görüldü. Sözde ziynet eşyalarını bakar gibi yapan kadınların bir süre sonra mağdur Z.A.'nın etrafını tamamen çevirdiği, bu sırada birinin çantasında bulunan altınları çaldığı görüldü. Şüphelilerin ziynet eşyalarını aldıktan sonra fark ettirmeden grup halinde oradan uzaklaştıkları tespit edildi. Bu sırada hiç bir şey fark etmeyen Z.A.'nın ise vitrindeki ziynet eşyalarına bakmayı sürdürdüğü görüldü.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerden Suriye uyruklu Fıryal A.(26) ve Cumana Ş.(25) gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

(DHA)

