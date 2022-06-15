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Etrafınıza dikkatli bakın! Her an karşınıza çıkabilir: Köpüren bitkiler için alarm verildi

15.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilizlere bahçelerinde bitkiler üzerinde görülen zararlı köpük hakkında acil uyarı verildi. Yaz aylarının başında ortaya çıkan bitkiler üzerindeki olağandışı köpük bitki gövdelerinde veya yapraklarda kümeleniyor. Kümelenmiş köpükler zararsız gibi görünse de yetkililer potansiyel olarak zararlı olma ihtimaline karşı görenlerin bildirmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Etrafınıza dikkatli bakın! Her an karşınıza çıkabilir: Köpüren bitkiler için alarm verildi

İngiltere yeni bir olayla yeniden gündeme geldi. Maymun çiçeği virüsü ve istilacı dev tavşancıl otlardan sonra halk, bitkiler üzerinde görülen köpüklere karşı uyarıldı. Zararsız gibi görünse de potansiyeli göz ardı etmemek için yetkililer, bitkiler üzerinde köpük görüldüğü zaman bildirilmesi konusunda halkı uyardı.

Yorkshire Live haberine göre köpük, yerli türlere zarar verebilecek ölümcül bir bitki hastalığının yayılmasıyla bağlantılı.

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Bu madde, beslenmek için bir bitkinin özünü emerken korunmak için kendisini bir köpük yumağına yerleştiren tükürük böceği adı verilen bir böcek tarafından üretiliyor.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Böcekler, insanlara zarar vermese de bilim adamları bu konuda dikkatli olunması gerektiği hakkında uyarıda bulundu. Tükürük böcekleri dünyanın en tehlikeli patojenlerinden biri olarak kabul edilen, ölümcül bir bitki hastalığı olan Xyella yayılmasından ötürü endişe duyuyorlar.

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ZEYTİN BAHÇELERİNİ HARAP ETTİ

Son yıllarda, hastalık İtalya'daki zeytin bahçelerini harap etti. İngiltere’de tükürük böceğinin daha sık görülmesi durumunda, 100 metre yarıçapındaki tüm bitkilerin yok edilmesi gerektiği tartışılıyor.

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GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN

Tükürük böceği hastalığın potansiyel bir taşıyıcısı olduğundan, uzmanlar halktan herhangi bir salgını durdurmak için gözlerini dört açmalarını ve köpük gördüklerinde bildirmelerini istedi.


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