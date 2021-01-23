Etraftaki hareketliliklerden haberdar olun

308 gram ağırlıktaki Imau Looc için kötü hava şartlarından endişe etmenize pek gerek yok. Bu kamera IP65, suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası mevcut.

Beyaz renkte, minik bir topu andıran kameranın üst kısmında bir de panel var. Burayı açtığımızda, WPS/reset tuşunu ve microSD kart girişini görüyoruz. Böylelikle uzun süreli kayıtları depolama şansımız var. Kutudan microSD kart çıkmadığını, bunu ayrıca satın almanız gerektiğini de belirtelim. Ayrıca, isterseniz bulut depolama da mümkün.

İster evde olun, ister olmayın



Imau Looc, 1080p kayıt yapabilen bir kamera. 720p kayıt yapan kameralara kıyasla çok daha net ve akıcı kayıtlar gerçekleştirebildiğini söyleyebiliriz. Bu da pek çok ufak tefek detayın daha net anlaşılabileceği anlamını taşıyor.

Ek olarak, bu ürünümüz H.265 video sıkıştırma formatını destekliyor. Bu sayede de uzun süreli videoların daha düşük boyutlarda kaydedilmesi, yani daha fazla videonun depolanması mümkün oluyor.

2.8mm sabit lensi bulunan ürün, hem gün ışığında hem de gece saatlerinde belirgin detaylara sahip kayıtlar gerçekleştirebiliyor. Gece görüşünün 10 metre mesafede olduğunu da belirtelim.

3.

16X dijital zoom özelliği sayesinde pek çok detayı daha yakından kaydedebilen kameranın üzerinde hoparlör ve mikrofon da yer alıyor. Yani hem ortam sesleri kaydediliyor hem de ihtiyaç olduğu takdirde konuşma sağlanabiliyor.