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Etraftaki hareketliliklerden haberdar olun

23.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Etraftaki hareketliliklerden haberdar olun

Evde değilken etraftaki hareketliliklerden haberdar olmak ister misiniz? Hatta caydırıcılık olsun diye otomatik yanan bir spot ışığı veya sesli alarmın olması? Imau Looc işte bu özelliklerle fark yaratıyor.

308 gram ağırlıktaki Imau Looc için kötü hava şartlarından endişe etmenize pek gerek yok. Bu kamera IP65, suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası mevcut.

Beyaz renkte, minik bir topu andıran kameranın üst kısmında bir de panel var. Burayı açtığımızda, WPS/reset tuşunu ve microSD kart girişini görüyoruz. Böylelikle uzun süreli kayıtları depolama şansımız var. Kutudan microSD kart çıkmadığını, bunu ayrıca satın almanız gerektiğini de belirtelim. Ayrıca, isterseniz bulut depolama da mümkün.

İster evde olun, ister olmayın

Imau Looc, 1080p kayıt yapabilen bir kamera. 720p kayıt yapan kameralara kıyasla çok daha net ve akıcı kayıtlar gerçekleştirebildiğini söyleyebiliriz. Bu da pek çok ufak tefek detayın daha net anlaşılabileceği anlamını taşıyor.

Ek olarak, bu ürünümüz H.265 video sıkıştırma formatını destekliyor. Bu sayede de uzun süreli videoların daha düşük boyutlarda kaydedilmesi, yani daha fazla videonun depolanması mümkün oluyor.

2.8mm sabit lensi bulunan ürün, hem gün ışığında hem de gece saatlerinde belirgin detaylara sahip kayıtlar gerçekleştirebiliyor. Gece görüşünün 10 metre mesafede olduğunu da belirtelim.
3.
16X dijital zoom özelliği sayesinde pek çok detayı daha yakından kaydedebilen kameranın üzerinde hoparlör ve mikrofon da yer alıyor. Yani hem ortam sesleri kaydediliyor hem de ihtiyaç olduğu takdirde konuşma sağlanabiliyor.

Bunlara ek olarak güçlü bir spot ışığına ve 110dB değerde siren özelliğine de sahip. Evet, kötü niyetli kişileri kaçırmak için güzel detaylar bunlar.

PIR algılama

-20°C ile +50°C arası hava şartlarında çalışabilen kamera, uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Siz evde değilseniz bile evinizin etrafında nelerin olup bittiğini takip edebiliyor, izlemediğiniz kayıtları daha sonra listeleyip kontrol edebiliyorsunuz.

PIR algılama, yani pasif kızılötesi sensör sayesinde kameranın görüş alanına giren nesnelerden yayılan kızılötesi ışık miktarı ölçülebiliyor.

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