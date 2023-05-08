Etten daha fazla protein içeriyor! Kendi küçük ama etkileri büyük

Protein vücut direncimiz ve kas gelişimimiz için oldukça önem taşıyor. Protein denildiğinde ilk akla kırmızı et geliyor. Ancak veganlar ve et yemekten sıkılan farklı alternatifler arayan yüksek protein içeren gıdaları araştırıyor. Sağlıklı beslenenlerin favorisi olan kinoa, protein ihtiyacınızın yardımına koşuyor.

KİNOA FAYDALARI

Kinoa tam bir protein kaynağıdır. Proteini oluşturan amino asitlerin bazıları vücudumuz tarafından üretilmez ve besinlerden alınması gerekir. Birçok bitkisel besinin tüm amino asitleri içermemesine karşın kinoa 8 temel amino asidin tamamını da içerir. Kinoada özellikle lizin ve metionin amino asitleri yüksek miktarda bulunur. Bitkisel protein kaynağı olması sebebiyle vegan ve vejeteryan diyetlerde sıklıkla kullanılır.

Kinoa birçok tahıldan daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Lifler düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığınıza olumlu etki eder ve kabızlığı önlemek için gereklidirler. Ayrıca lifler, diğer besinlere kıyasla daha az kalori içerse de tokluk hissini artırmaya yardımcı olurlar. Kinoa gibi yüksek lifli yiyecekleri yüksek proteinli yiyeceklerle eşleştirmek tok hissetmenize ve porsiyon boyutlarını kontrol altında tutmanıza yardımcı olurlar.

Doyuruculuğu yüksek olan kinoa dengeli bir öğünde yer aldığında uzun süre tokluk sağlar. Kilo koruma programlarında kullanılmaya elverişli bir besindir.

Kinoanın Vitamin ve mineral içeriği yüksektir. A,B,C ve K vitaminlerini içeren kinoa bu zengin içeriğinin yanı sıra hiç kolesterol ihtiva etmez. Kalp hastalıkları için koruyucudur. Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir açısından da zengin olan kinoa kansızlık riskini azaltır.

Kinoa gluten içermez. Gluten hassasiyeti olanların ve çölyak hastalarının kullanabileceği zengin bir besindir. Öğün sonrası kolay sindirilir ve şişkinlik yapmaz.

Kinoa birçok antioksidan içerir ve bu sayede yaşlanmaya karşı geciktirici etkiye sahiptir. Bunun yanında kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Yüksek besin içeriğine karşın çok az yağ içeren kinoa kolay sindirilen ve kalori içeriği çok yüksek olmayan bir besindir.

Kinoa glisemik indeksi düşük bir besindir. Kan şekerini yavaş yükseltip düşüren kinoa uzun süre tokluk sağlar.

KİNOA NASIL TÜKETİLİR?