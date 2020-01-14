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  4. ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi

ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:35 | Son Güncelleme

ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, lise öğrencileriyle başarı ve kariyer planlaması hakkında söyleşi yaptı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çakmak, Atatürk Lisesi Konferans Salonu'nda "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Çakmak, söyleşide öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunup, başarılı olmaları ve iyi bir kariyer edinmeleri konusunda yol gösterici bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülent Çakmak, gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Başarılı olmanın yolunun işini sevmekten geçtiğini anlatan Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"İş hayatında başarılı olmanın yolu, mesleğini ve görevini sevmekten geçer. İleride hangi mesleği icra ederseniz edin, o işi hakkı ile severek, özümseyerek sürdürün. Başarısız insanlar da yaptığı işi sevmeyen ve yük olarak gördüğü, işini özümsemediği için mutlu olmayan insanlardır ama belki de çok para kazanan insanlar da aslında başarısız insanlardır."

Program, okul yöneticilerinin Çakmak'a plaket takdimi ile sona erdi.

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