ETÜ'lü öğrencilerin ilginç pankartlarla mezuniyet coşkusu

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilerin salona geldiklerinde açtığı pankartları beğendiğini belirterek, "Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Mezun öğrencilerin '4 yılda bütsüz bitirdik' pankartı açarak salona geldiklerini gördüm. Bu pankart çok anlamlı ve vurucuydu. Biz de 4 yılı bütsüz bitirenleri ön sıralara aldık, sizler bizim gözbebeğimizsiniz." dedi.

Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyat, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Felsefe, İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olan 571 öğrenci, törene "Hocam çıkış sinyali alamıyorum", "Mezun olma efsane ol" "Umutsuz ev mühendisleri" ve '4 yılda bütsüz bitirdik" gibi ilginç pankartlar ile çıktı.

ETÜ'nün 9 yıl önce kurulduğunu ve ilk mezuniyet töreninin 4 yıl önce 3 bölümden öğrencilerle yapıldığını aktaran Çakmak, bu yıl itibarıyla 9 bölümden 571 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Çakmak, Türkiye'nin en güzide üniversitelerinden biri olan ETÜ'den mezun olan öğrencileri tebrik ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarınızı, topluma ve insanlığa olan katkınızı sürdüreceksiniz. Bize düşen, öncelikli görev farklılıklardan düşüncenin, düşünceden soruların, sorulardan bilginin doğduğu bu kurumda fikri ve vicdanı hür, ilkeli, prensipli ve nitelikli bireyler yetiştirmektir. Sadece iyi bir iş sahibi olmak, çok para kazanmak, kariyer yapmak, hayatımızın gayesi olmamalı, insanlığa faydalı bireyler olmaktır aslında hayatın gayesi."

Herkesin bir hedefi olması gerektiğini vurgulayan Çakmak, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, "Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz ve azminiz gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak ama başarılı olmak adına asla yılmayacaksınız. Hayat çok kısa ve zaman kıymetli, o halde başkasının hayatını yaşayarak yaşamınızı tüketmeyin." şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası anı belgelerini alan öğrenciler, kep atıp mezun olmanın mutluluğunu aileleriyle yaşadı.

Törene eski ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, çok sayıda öğrenci yakını ile akademisyen katıldı.

